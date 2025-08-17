Søndag deltar Støre når Ukrainas støttespillere i den såkalte koalisjonen av villige holder videomøte.

Møtet ledes av Frankrikes president Emmanuel Macron sammen med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz og Storbritannias statsminister Keir Starmer.

Lørdag kom Støre og de nordiske og baltiske lederne med en felles uttalelse , der de blant annet slår fast at Russlands president Vladimir Putin ikke er til å stole på.

– Erfaringer har vist at vi ikke kan stole på president Vladimir Putin, slår de fast.

Slutter opp om Trump

De åtte lederne understreker videre at de slutter opp om president Donald Trumps forsøk på å få en slutt på Russlands krigføring i Ukraina, men at ukrainerne også må få en plass ved bordet.

– For å oppnå en rettferdig og varig fred må neste steg tas sammen med Ukraina, heter det i uttalelsen.

Videre lover det å fortsette militærstøtten til Ukraina og styrke europeisk forsvar «for å møte aggresjonen fra Russland».

Les også Trump møter Zelenskyj: Europeiske ledere invitert til å delta Europeiske ledere er invitert til å delta på mandagens møte mellom Donald Trump og Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus, opplyser kilder til Reuters.

Ingen begrensninger

En framtidig fredsløsning kan heller ikke legge begrensninger på hvem det ukrainske forsvaret kan samarbeide med i framtida, heter det i uttalelsen.

– Russland har ikke vetorett over Ukrainas vei mot EU og Nato, understreker de.

Søndagens videomøte i koalisjonen av villige kommer dagen før Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er invitert til Det hvite hus av Trump.

Ifølge Reuters og The New York Times er også europeiske ledere invitert til møtet, men det er ikke kjent hvilke ledere fra Europa som eventuelt setter seg på flyet til Washington.