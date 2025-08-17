– Vi ser at Russland avviser tallrike oppfordringer om våpenhvile og at de ennå ikke har bestemt når de vil stoppe drapene. Dette kompliserer situasjonen, skriver den ukrainske presidenten X sent lørdag.

– Hvis de mangler viljen til å utføre en enkel ordre om å stoppe angrepene, kan det kreve mye innsats å få Russland til å ha viljen til å gjennomføre noe langt større – fredelig sameksistens med sine naboer i tiår, skriver Zelenskyj videre.

Toppmøtet mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump i Alaska fredag, ble avsluttet uten avtale om våpenhvile eller fred i Ukraina.

– Å stoppe drapene er et nøkkelelement i å stoppe krigen, skriver Zelenskyj.

– Grunnleggende årsaker til konflikten må elimineres

Etter Alaska-møtet gjentok Putin Russlands posisjon om at det såkalte «grunnleggende årsakene» til konflikten må elimineres for å oppnå en varig fred – et tegn på at han fortsatt er motvillig til å inngå noen våpenhvile.

– Russlands legitime bekymringer må tas på alvor, og det må gjenopprettes en rettferdig balanse i Europas og verdens sikkerhet, sa Putin.

Les også Trump møter Zelenskyj: Europeiske ledere invitert til å delta Europeiske ledere er invitert til å delta på mandagens møte mellom Donald Trump og Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus, opplyser kilder til Reuters.

– Viktig at alle er enige

President Trump sa lørdag at målet må være en fredsavtale for Ukraina, ikke bare en våpenhvile.

Han bekreftet da at han skal ha et møte med Zelenskyj i Det hvite hus i Washington mandag.

– Det er viktig at alle er enige om at det må være en samtale på ledernivå for å avklare alle detaljer og bestemme hvilke skritt som er nødvendige og vil fungere, skriver Zelenskyj.

Hvis alt går som Trump håper, kan det bli planlagt et nytt møte med Putin.

Felles uttalelse

Lørdag kom de nordiske og baltiske lederne med en felles uttalelse, der de blant annet slår fast at Russlands president Vladimir Putin ikke er til å stole på.

– Erfaringer har vist at vi ikke kan stole på president Vladimir Putin, slår de fast.

De åtte lederne understreker videre at de slutter opp om president Donald Trumps forsøk på å få en slutt på Russlands krigføring i Ukraina, men at ukrainerne også må få en plass ved bordet.

– Vi i Ukraina ønsker den prinsipielle uttalelsen fra de nordisk-baltiske partnerne velkommen og er takknemlige for deres svært betydelige bistand, skriver Zelenskyj.