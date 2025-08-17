Russland hevder å ha skutt ned 46 ukrainske droner i natt

Departementet, som kun rapporterer hvor mange droner de har ødelagt og ikke hvor mange Ukraina sender, melder på Telegram at ni droner ble skutt ned over Voronezj-regionen i det sørvestlige Russland.

Totalt hevdet departementet at deres forsvarssystemer ødela 46 ukrainske droner i løpet av natten. Alle i regioner vest for Moskva.

Ifølge guvernør Alexander Gusev ble en jernbaneansatt skadet og en kraftlinje ødelagt i et ukrainsk droneangrep mot en stasjon i den russiske Voronezj-regionen.