Sjeføkonom advarer: Masseutvisninger kan presse inflasjonen opp

Donald Trump deporterer i snitt 750 personer hver dag. Ifølge sjeføkonom Mark Zandi i Moody’s kan den aggressive strategien drive inflasjonen opp mot 4 prosent neste år.

– Innvandrere er redde. De forlater landet, de kommer ikke inn, og de går ikke på jobb, sier Zandi til Fortune.

Produsentprisindeksen steg 0,9 prosent fra juni til juli, det største hoppet siden 2021. Grønnsaksprisene alene skjøt opp nesten 40 prosent.

– Fingeravtrykkene fra innvandringspolitikken finnes overalt i inflasjonstallene, sier han.

Zandi hevder også at de inflasjonsdrivende effektene av innvandringsrestriksjoner vil være mer langvarige enn effektene av tollsatser.

– Etterspørselsdrevet inflasjon har en annen betydning for pengepolitikken enn tilbudsdrevet inflasjon. Rentekutt bringer ikke flere arbeidere inn i landet, sier han.

Det hvite hus avviser koblingen og hevder politikken beskytter amerikanske arbeidere.

– Hundre prosent av nye jobber har gått til innfødte amerikanere siden Trump kom tilbake, sier talsperson Abigail Jackson.

Også enkelte på høyresiden er bekymret. Heritage-økonom Steve Moore advarer om risiko for arbeidskraftmangel.

Ifølge Zandi har innvandringen falt fra 4 millioner i 2023 til rundt 300.000 i år.