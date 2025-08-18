Markedet snur: Rentekuttet avlyses

Tradere tror ikke lenger på noe nytt rentekutt fra Bank of England inneværende år.

7. august senket den britiske sentralbanken styringsrenten med 25 basispunkter til 4,00 prosent, det laveste nivået siden mars 2023. Dette var Bank of Englands femte rentekutt siden juli i fjor. Det var også aller første gang at den pengepolitiske komiteen måtte votere over rentebeslutningen i to omganger for å oppnå et flertall.

I markedet var forventningen samtidig at det ville komme ytterligere ett rentekutt fra Bank of England og sentralbanksjef Andrew Bailey innen nyttår.

Raskere prisvekst

Nå derimot, øker veddemålene på at sentralbanken blir stående på 4,00 prosents styringsrente ut 2025 – markedet ser mindre enn 50 prosents sjanse for et nytt kutt i år, melder Bloomberg.

Blant årsakene er tegn til raskere inflasjon.

Kommende onsdags inflasjonstall fra Storbritannia ventes nå å vise en økning til 3,7 prosent i juli, ifølge nyhetsbyrået. I juni økte inflasjonen fra 3,4 prosent til 3,6 prosent, det høyeste siden januar i fjor, mens den var ventet å være uendret.

I september venter Bank of England at inflasjonen når en topp på 4 prosent. Sentralbankens inflasjonsmål er på 2 prosent.

Høyere vekst enn ventet

En annen årsak til at Bank of England kan vente med nye rentekutt, er at den britiske økonomien også går bedre enn ventet.

Bruttonasjonalprodukt økte med 0,3 prosent i andre kvartal, godt over de 0,1 prosentene både økonomer og Bank of England hadde ventet.

Dessuten er nye arbeidsmarkedstall kommet inn bedre enn ventet, ifølge nyhetsbyrået.