DNB: Venter siste kutt i mars

USA unngår en resesjon, tror DNB Carnegie, men neste års vekst blir temmelig svake 1,6 prosent, som i år, før tempoet tar seg forsiktig opp. Det blir også lite av den lenge varslede oppturen for eurosonen. I stedet ventes et fall i BNP-veksten fra 1,3 til 1,1 prosent. Sammen med et nytt vekstfall for Kina er dette nok til at global vekst synker for tredje året på rad.

Den gode nyheten, ifølge DNB Carnegie, er at det til tross for Donald Trumps tollhevinger ikke bremser mer.

Tre Fed-kutt

Arbeidsmarkedene er nå i ferd med å bli så stramme at lønns- og prisveksten vil holde seg over de ulike landenes inflasjonsmål. For USA forsterkes dette av direkte priseffekter fra økt toll og av den svake dollaren. Det vil løfte kjerneinflasjonen til 3,4 prosent neste sommer, anslår økonomene.

Over de neste tre årene vil inflasjonen i USA og Europa, inkludert nordiske land, havne nærmere 3 enn 2 prosent. Likevel er det flere rentekutt i vente, i hvert fall fra noen av sentralbankene.

Federal Reserve (Fed) vil kutte renten tre ganger før nyttår, i september, november og desember. Neste år vil økende inflasjon sørge for uendret rente.

– Det er begrenset nedsiderisiko fra det amerikanske arbeidsmarkedet, men vi legger vekt på at Fed har vært tydelige på kutt i september, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal.

DNB Carnegie tror kjerne-PCE (Feds favoritt blant inflasjonsindikatorene) vil stige til 3,3 prosent før nyttår. Det er 0,6 prosentpoeng høyere inflasjon enn konsensus.

To norske kutt

Norges Bank ventes å kutte renten i september og så i mars neste år. Deretter kommer ingen nye norske rentekutt de kommende årene.

«Planene om ytterligere kutt vil bli avlyst når det viser seg vanskeligere enn ventet å få inflasjonen helt tilbake til 2 prosent», skriver sjeføkonom Kjersti Hauglands mannskap.

«Økt kjøpekraft for husholdningene som følge av den sterke reallønnsveksten, fortsatt finanspolitisk stimulans og en vedvarende svak krone gjør at vi mener en svakt innstrammende pengepolitikk vil være passende».

– Ferske lønnsveksttall viser 6,3 prosent økning fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år, sier Aamdal.

– I disse tallene kan det ligge noen engangseffekter og etterbetalinger, men vi skal uansett ganske mye ned for å havne på rammen på 4,4 prosent fra lønnsoppgjøret. Vi har derfor hevet vårt lønnsvekstanslag, og tror Norges Bank også vil gjøre det.