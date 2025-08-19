Tror kronen svekker seg igjen

Gjennom sommeren har global risikovilje vært noe mer tilstede, uten at det har hjulpet norske eller svenske kroner. Tvert imot, har særlig norske kroner hatt et par svake måneder.

Aksjemarkedene har gjennomgående steget, støttet av positive økonomiske data, skriver Danske Bank i en rapport om utsiktene for norske og svenske kroner. Med gode inntjeningsutsikter og noe mindre handelspolitisk risk, har egentlig bakteppet for «Scandies» vært ganske godt. De siste årene har vist tydelig hvordan SEK og NOK har hatt sterkere utvikling når aksjemarkedene har vært gode og markedsnervøsiteten synkende.

Svakere dollar

Inn i august har dollaren mistet litt av oppturen, mens NOK og SEK har holdt seg ganske stabile.

Over det neste året venter Danske Bank at EURUSD går mot 1,23, fra omtrent 1,17 nå, drevet av renteutviklingen, bedring i europeiske aksjemarkeder og mindre behov for innstramming globalt.

ESB er etter alle solemerker ferdig med sine rentekutt, mens Fed trolig har noen kutt i ermet utøver høsten. Danske Bank venter to Fed-kutt i høst og tre til neste år.

Svakere «Scandies»

«For SEK venter vi ikke at relativ pengepolitikk vil gi varig støtte. I stedet er kombinasjonen av lav vekst og høy inflasjon nok til å gi motvind i andre halvår», skriver Danske Bank.

«For EURNOK beholder vi vår stigende profil».

Det betyr at kronen igjen er på 12-tallet mot euro innen kort tid, en svekkelse fra 11,93 nå. Om ett års tid venter Danske en kurs på 12,50. Det er klart svakere enn konsensus, som venter forsiktig styrking fra dagens nivå.

Svenske kroner vil også svekke seg, men noe mindre, fra 11,10 til 11,40.

Norges Banks plan om to rentekutt i høst og to til i 2026 bidrar til denne svekkelsen. Danske Bank tror sommerens relativt høye inflasjonsmålinger er forbigående, og dermed ikke står i veien for disse planene om rentekutt.

Kjøper, men...

Det hjelper ikke stort i det store bildet at Norges Bank har skiftet fra å selge til å kjøpe kroner.

På litt lengre sikt vil «fair value» på kronen svekke seg, blant annet på grunn av høye lønninger, tror Danske.

Den største usikkerheten rundt disse prognosene er at dollaren kan svekke seg mer enn Danske legger til grunn.