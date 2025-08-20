– Kan noen vennligst varsle Jerome «for sent» Powell om at han skader boligindustrien, svært alvorlig? Folk kan ikke få boliglån på grunn av ham. Det er ingen inflasjon, og alle tegn peker mot et betydelig rentekutt, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Trump har gjentatte ganger oppfordret Powell til å kutte styringsrenten, og presidenten har mange ganger de siste månedene kritisert Powell.

Inflasjonen i USA er betydelig lavere nå enn toppnivået under koronapandemien, men nyere data tegner et blandet bilde. Inflasjonen ligger fortsatt over sentralbanken Federal Reserves mål på 2 prosent.

Styringsrenten i USA ligger i intervallet 4,25-4,50 prosent. Sentralbanken i Washington er bekymret for at Trumps tollpolitikk kan føre til at inflasjonen kan skyte fart igjen, og den har også argumentert med at arbeidsmarkedet ennå ikke er sterkt nok til å takle lavere rentenivå.

Neste rentemøte i sentralbanken skal holdes 16. og 17. september.

Sentralbanksjefvervet i USA er på åremål, og Powells åremål utløper i mai 2026. Ny sentralbanksjef blir vanligvis kunngjort tre til fire måneder på forhånd.

Trump sa tidligere denne måneden at han har tre-fire aktuelle navn som landets neste sentralbanksjef, og han har sagt at en kunngjøring kan komme litt tidligere enn det som er normalt.

