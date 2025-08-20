Inflasjonen holder seg

Kjerneinflasjonen på årsbasis i eurosonen var på 2,3 prosent i juli, ifølge tall fra Eurostat. Det er i tråd med konsensus på 2,3 prosent. Det er det samme som i mai og juni, da kjerneinflasjonen også var på 2,3 prosent.

Det bredere inflasjonsmålet var på årsbasis nede på 2 prosent i juli (uendret fra juni), med følgelig en månedlig vekst på null prosent.

Inflasjonsmålet til den europeiske sentralbanken (ESB) er på 2 prosent, hvor banken helst vil ha kjerneinflasjonen til toprosentsmålet.

I eurosonen regnes inflasjonen ved å bruke et vektet gjennomsnitt av de harmoniserte konsumprisindeksene til EUs medlemsland (HICP). Av tingene som utgjør inflasjonskurven består 21 prosent av mat, alkohol og tobakk, mens energi utgjør 11 prosent.

For å finne kjerneinflasjonen ekskluderes tingene med volatile prisbevegelser som energi, mat, alkohol og tobakk. Dermed forsvinner 32 prosent av varene i inflasjonskurven når kjerneinflasjonen skal beregnes.

Dyrere for britene

Tidligere på onsdag kom også britene med sine inflasjonstall for juli.

Der var inflasjonsraten på årsbasis på 3,8 prosent, opp fra 3,6 prosent i juni.

Britenes kjerneinflasjon på årsbasis var på 3,8 prosent, opp fra 3,7 prosent i juni.

For de britiske privathusholdningene på trygd steg prisene 4,8 prosent i juli, opp fra en prisvekst på 4,4 prosent i juni. Konsensusen var en prisvekst på 4,5 prosent.