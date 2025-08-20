Bank of America-undersøkelse: Markant stopp i ansettelser

Bank of America er ute med sin månedlige statusrapport for småbedrifter i USA.

Etter den svake arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for tre uker siden – hvor man så den største nedrevisjonen siden 1968, ekskludert resesjoner – kan Bank of America fortelle at småbedrifters betalinger til rekrutteringsfirma falt for tredje måned på rad.

I juli var nedgangen på 6,7 prosent sammenlignet med året før, målt som tremåneders glidende gjennomsnitt.

Bedriftseierne er blitt markant mer bekymret for kvaliteten på arbeidskraften, et sprik opp på 31 prosent fra juni til juli.

Les også Nobelprisvinner Krugman: – Dette er stagflasjon – Inflasjon er på vei, stagnasjonen har allerede kommet. Så ja – dette er stagflasjon, fastslår nobelprisvinner Paul Krugman.

Tollproblemer?

Småbedrifters tollbetalinger til Customs and Border Protection (CBP) var opp 170 prosent i juli sammenlignet med januar 2025. Det må imidlertid bemerkes at dette kun gjelder en liten del av småbedriftene, da flere ikke har vesentlig internasjonal eksponering eller at de bruker mellommenn til toll.

Målt etter inntekter var det i juli en markant nedgang i ansettelser blant selskaper med inntekter over 1 million dollar – 3,2 prosent på årsbasis. For selskaper med inntekter mellom 500.000 og 1.000.000 dollar var det en nedgang på 5,3 prosent.

Les også Trump-angrep på toppøkonom Med angrepet på Goldman Sachs-sjeføkonom Jan Hatzius, skyter Donald Trump på en som langt på vei er enig med ham.

Optimismen steg

Til tross for et tremåneders fall i ansettelser, er småbedriftseierne mer optimistiske for de kommende månedene i juli. Samtidig økte usikkerheten.

«Selv om flere handelsavtaler er inngått, er tollsatser fortsatt en viktig kilde til usikkerhet og en faktor i vurderingen av marginer. Ifølge USAs handelskammer er den samlede årlige tollkostnaden for småbedrifter i USA anslått til 202 milliarder dollar – rundt 856.000 dollar pr. bedrift,» skriver Bank of America.