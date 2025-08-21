Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i andre kvartal, viser foreløpige tall fra SSB torsdag etter en vekst på 1,2 prosent i kvartalet før.

I juni var fastlands-BNP opp 0,4 prosent på månedsbasis.

– Sterkere enn på lenge

Bruttoproduktet i olje- og gassutvinning steg 1,6 prosent i andre kvartal. Samlet BNP for Norge økte dermed 0,8 prosent i kvartalet.

– Det første halvåret 2025 viser en sterkere vekst i fastlandsøkonomien enn vi har sett på en god stund, sier seksjonssjef Pål Sletten for nasjonalregnskapet i SSB.

Etterspørselen i fastlandsøkonomien har økt gjennom 2024 og inn i 2025. Investeringsviljen er høy på norsk sokkel, og i første halvår 2025 steg også investeringene innen industri og kraftforsyning, noe som gjenspeiles i oppgang i leverandørindustrien.

Spår høyere aktivitet

Samtidig øker eksporten av tradisjonelle varer og husholdningenes varekonsum.

– Det har vært oppgang i varehandel og i konkurranseutsatt næringsliv som industri, akvakultur og turisme. Samtidig er aktiviteten lav i bygge- og anleggsnæringen, sier Sletten.

DNB Carnegie ventet ifølge dagens morgenrapport svakere vekst i andre kvartal etter et sterkt første kvartal.

«Tallene for industri- og tjenestesektoren indikerer svakt momentum, mens offentlig etterspørsel trolig bidro til å løfte aktivitetene. Norges Banks regionale nettverk peker mot brukbar vekst fremover, og vi tror aktivitetsveksten vil ta seg opp utover i annet halvår», heter det i rapporten skrevet av valutastrateg Magne Østnor.

Industri, fisk dro opp

Veksten i fastlandsøkonomien i andre kvartal ble særlig trukket opp av industrinæringene, varehandel og fiske, fangst og akvakultur. Sistnevnte henger først og fremst sammen med høyt volum i fiskeoppdrett.

Veksten blant industrinæringene var ifølge byrået bredt basert og knyttet seg blant annet til produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner, verftsindustri – herunder bygging av oljeplattformer og moduler, samt produksjon av metaller.

Samtidig ble veksten betydelig tynget av fall i elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyningen, grunnet lavere varmekraftproduksjon som følge av vedlikeholdsarbeidet på Melkøya fra april og ut kvartalet.