Beskjeden Norges Bank trengte

I forrige runde av Norges Banks forventningsundersøkelse ventet økonomene og partene i arbeidslivet en lønnsvekst nøyaktig lik rammen som ble avtalt i lønnsoppgjøret, 4,4 prosent. Økonomene ventet en inflasjon på 2,9 prosent, mens partene ventet 2,8 prosent.
Nye tall for tredje kvartal viser at andre indikasjoner på økt lønnsvekst og inflasjon ikke har fått fotfeste i økonomenes eller partene i arbeidslivets forventninger.
Økonomene har ikke hevet sin prognose for årets lønnsvekst. Tvert imot, er anslaget senket fra 4,4 til 4,3 prosent. De tror heller ikke på høyere inflasjon, og har tvert imot senket anslaget for i år marginalt, til 2,8 prosent.
Bildet er likt for partene i arbeidslivet, som senker sin inflasjonsforventning til 2,7 prosent og lønnsvekstanslaget til 4,3 prosent.
Bak Norges Banks signaler om to rentekutt i år og ytterligere et par neste år ligger blant annet forventningen om at lønnsveksten i år blir 4,5 prosent, og at den så faller til 4,1 prosent neste år. Inflasjonen ventes å havne på 3,0-3,1 prosent i år og henholdsvis 2,2 og 2,7 prosent for KPI og KPI-JAE neste år.
– Septemberkutt
– Isolert sett støtter disse tallene opp under et mulig rentekutt i september, mener seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Carnegie.
Han mener det er som forventet at undersøkelsen viser omtrent samme lønnsvekst som i forrige kvartal.
– Vi har fått lønnsstatistikk som tyder på at faktisk lønnsvekst blir høyere enn den avtalte rammen på 4,4 prosent, men de fleste som svarer i denne undersøkelsen legger stor vekt på rammen, og har begrenset informasjon som kunne få dem til å skifte syn, sier han.
– Det er kanskje mer overraskende at inflasjonsforventningene ikke er endret?
– Ja, og disse tallene viser at inflasjonsforventningene er godt forankret. Det er ingen tydelige tegn på at dette drar seg opp, mener Aamdal.
Høye SSB-tall
Fredag viste SSBs tall over faktiske lønnsutbetalinger en vekst på hele 6,4 prosent fra juni til juni for industrien og rundt 4,8 prosent for samtlige ansatte. Dette er imidlertid tall før alle effektene av årets oppgjør er med.
Torsdag morgen viste så SSBs tall uventet sterk vekst i fastlands-BNP, nok til at sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets åpner for at det ventede rentekuttet i september blir skjøvet ut i tid. Også Aamdal mente sannsynligheten for et rentekutt i september ble noe redusert av den sterke BNP-veksten.
– Men da funker kanskje lave lønns- og inflasjonsforventninger som motgift, og gjør et septemberkutt mer sikkert?
– Jeg tror Norges Bank vil legge stor vekt på denne undersøkelsen og på Regionalt Nettverk. De vil være forsiktige med å endre på egne prognoser i september. Vi tror at lønnsveksten stiger, men jeg er ikke overbevist om at Norges Bank vil havne på samme prognose som oss.
Med uendret eller lavere forventning til inflasjonen og lønnsveksten fra både økonomene og partene i arbeidslivet, slipper Norges Bank unna enda vanskeligere avveininger før rentemøtet i september, og kan trolig gjennomføre det ventede kuttet.
– I desember har Norges Bank fått så mye informasjon at de kan jekke lønnsvekstanslaget opp. Sammen med annen informasjon gjør det at de kan ta en pause. Vi står fortsatt på at Norges Bank kutter renten igjen i mars, sier Aamdal.
Varig høyt
Et problem for Norges Bank er at både økonomene og partene i arbeidslivet tror at inflasjonen vil synke sakte. Økonomene venter en inflasjon på 2,5 prosent om to år. Selv om fem år vil inflasjonen forbli over målet på 2 prosent, tror økonomene.
Lønnsvekstforventningen for neste år er hevet forsiktig, til 3,7 prosent.