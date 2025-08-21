Beskjeden Norges Bank trengte

I forrige runde av Norges Banks forventningsundersøkelse ventet økonomene og partene i arbeidslivet en lønnsvekst nøyaktig lik rammen som ble avtalt i lønnsoppgjøret, 4,4 prosent. Økonomene ventet en inflasjon på 2,9 prosent, mens partene ventet 2,8 prosent.

Nye tall for tredje kvartal viser at andre indikasjoner på økt lønnsvekst og inflasjon ikke har fått fotfeste i økonomenes eller partene i arbeidslivets forventninger.

Økonomene har ikke hevet sin prognose for årets lønnsvekst. Tvert imot, er anslaget senket fra 4,4 til 4,3 prosent. De tror heller ikke på høyere inflasjon, og har tvert imot senket anslaget for i år marginalt, til 2,8 prosent.

Bildet er likt for partene i arbeidslivet, som senker sin inflasjonsforventning til 2,7 prosent og lønnsvekstanslaget til 4,3 prosent.

Bak Norges Banks signaler om to rentekutt i år og ytterligere et par neste år ligger blant annet forventningen om at lønnsveksten i år blir 4,5 prosent, og at den så faller til 4,1 prosent neste år. Inflasjonen ventes å havne på 3,0-3,1 prosent i år og henholdsvis 2,2 og 2,7 prosent for KPI og KPI-JAE neste år.

– Septemberkutt

– Isolert sett støtter disse tallene opp under et mulig rentekutt i september, mener seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Carnegie.

Han mener det er som forventet at undersøkelsen viser omtrent samme lønnsvekst som i forrige kvartal.

– Vi har fått lønnsstatistikk som tyder på at faktisk lønnsvekst blir høyere enn den avtalte rammen på 4,4 prosent, men de fleste som svarer i denne undersøkelsen legger stor vekt på rammen, og har begrenset informasjon som kunne få dem til å skifte syn, sier han.

SLAPP BOMBE: Kyrre Aamdal tror lønnsveksten er i ferd med å stige, men tror Norges Bank vil legge vekt på tallene som foreløpig ikke viser dette. Foto: Are Haram

– Det er kanskje mer overraskende at inflasjonsforventningene ikke er endret?