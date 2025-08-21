Investorlegende: Tegn på boble i aksjer

Den kjente investoren Howard Marks i Oaktree Capital mener det amerikanske aksjemarkedet befinner seg i «tidlige dager» av en boble.



Han vil ikke ringe i alarmklokkene helt enda, men poengterte i et intervju med Bloomberg TV onsdag at aksjemarkedet er dyrt, spesielt enkelte teknologiaksjer.

Den nåværende perioden minner ham om om slutten av 1990-tallet, da IT-boblen førte til at daværende sentralbanksjef Alan Greenspan advarte om «irrasjonell overmot». Likevel fortsatt markedet opp noen få ytterligere år før boblen sprakk.

The Buffett Indicator

En indikator som ser på den samlede markedsverdien av amerikanske aksjer i forhold til det amerikanske bruttonasjonalproduktet, kjent som The Buffett Indicator, er på rekordhøye nivåer. Ettersom mange selskaper hat blitt tatt av børs gjennom oppkjøp, og andre venter lenger enn normalt med å gå på børs, kan denne indikatoren være enda mer bekymringsfull enn den fremstår, påpeker Marks.

Warren Buffet har tidligere sagt at han beundrer Marks, og slipper alt han har i hendene når han får en e-post fra ham.

Anbefaler en mer defensiv porteføljeallokering

– Dette er tidspunktet for å legge til mer defensive eiendeler i porteføljen, og kreditt i stedet for aksjer er en måte å gjøre det på, sa han.

Han erkjenner at rentedifferansen er stram, men at investeringer i kreditt er uansett mer defensiv i natur enn aksjer. Han sammenligner investeringer i USA som «en flott bil til en høy pris».

Federal Reserve-medlemmer enig

Onsdag kveld slapp Federal Reserve sitt rentereferat fra rentemøtet i juli. De var i stor grad enig med Marks.

«I aksjemarkedene ligger pris-til-inntjeningsforholdet i den øvre enden av det historiske båndet, mens spreadene på høyrenteobligasjoner har blitt betydelig mindre og var lave historisk», kunne man lese i rapporten.