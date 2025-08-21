Flere søker om trygd i USA

Statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalt jobless claims, var 235.000 personer i forrige uke. Det er en oppgang fra 224.000 personer uken før.

Ifølge Trading Economics var det ventet 225.000 søkere.

Årets høyeste jobless claims ble meldt 7. juni, da det var 250.000 søkere, mens årets laveste fant sted 4. januar da det var 204.000 søkere.

Fed

Onsdag kveld ble referatet fra Feds siste rentemøte i juli offentliggjort.

«Medlemmene trakk frem inflasjonen som største bekymring. Samtidig har det skjedd mye siden det, og spesielt da den svakere enn ventet arbeidsmarkedsrapporten for juli hvor sysselsettingsveksten ble betydelig nedrevidert. Rentemarkedet priser nå inn 80 prosent sannsynlighet for rentekutt i september», understreket Handelsbanken i sin morgenrapport torsdag.