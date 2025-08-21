Ny EU-toll: – Det beste EU kunne forvente

Avtalen innebærer blant annet 15 prosent toll på europeiske biler og legemidler inn i USA. EU fjerner på sin side all toll på amerikanske industrivarer.

– En handelsavtale mellom EU og USA er fortsatt langt unna, men dette skaper litt mer ro, sier Haugland til NTB.

Hun medgir likevel at man skal være forsiktig med å føle seg for sikker på at roen vil vare.

– Men nå er det hakket mer håndfast, og det virker som om president Donald Trump nå har oppnådd mye av det han ville, sier hun.

Sjeføkonomen påpeker at EU ikke hadde mye å slå i bordet med av forhandlingsstyrke – til forskjell fra Kina.

– De må forholde seg til realitetene. Jeg mener dette er det beste EU kunne forvente, sier hun.

Hun mener det er gode nyheter for Norge at for eksempel tollsatsene på biler og farmasøytiske produkter er kommet ned i 15 prosent.

– Det gjenstår veldig masse arbeid å få pa plass detaljene i en handelsavtale, men jeg tenker at det er på dette nivået vi skal ligge fremover, sier Haugland.