James Bullard, tidligere sjef for Federal Reserve i St. Louis, uttaler at styringsrenten kan senkes med til sammen én prosent frem mot 2026. Han forventer det første kuttet allerede i september, ifølge Investing.com.

– Jeg tror virkelig at de kommer til å kutte renten i september, sa James Bullard til Fox Business.

Han la til at de nylig offentliggjorte Fed-protokollene allerede er utdaterte. Bullard åpner også for ytterligere kutt i 2026, avhengig av hvordan økonomiske nøkkeltall utvikler seg.

– Rentene er høye nå, sa Bullard, samtidig som han understreket at Fed må være oppmerksom på å beskytte dollarens rolle som verdens reservevaluta.

Aktuell kandidat

Den tidligere Fed-toppen bekreftet at han har hatt samtaler med finansminister Scott Bessent om stillingen som sentralbanksjef, og at han skal til intervju etter Labor Day.

Hans navn står allerede på listen over elleve aktuelle kandidater til å ta over når Jerome Powells periode utløper i mai neste år, ifølge Investing.com.

Massivt press

USAs sentralbanksjef Jerome Powell går en viktig tale i møte i morgen, etter gjentatte angrep fra president Donald Trump. Hvert år holder sentralbanksjefen tale under det økonomiske symposiet i Jackson Hole, arrangert av Federal Reserve Bank of Kansas City.

I talen gis det ofte viktige signaler om pengepolitikken fremover. Mange forventer at Powell vil signalisere et rentekutt i september.

MISFORNØYD: Donald Trump har kommet med personlige fornærmelser mot sentralbanksjef Jerome Powell. Foto: Reuters

De siste månedene har Powell vært utsatt for et uvanlig hardt press fra Trump. Presidentens frustrasjon knytter seg til at Fed ikke har senket rentene. Trump har kommet med personlige fornærmelser og uttalt at han vurderer å avsette Powell.