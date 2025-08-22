Norsk USA-gründer: – Har blitt mye tøffere og vanskeligere
I et svimlende tempo og med harde virkemidler har Donald Trumps andre regjering gått systematisk til verks på alle sider av ESG-spekteret. Store selskaper bøyer av i frykt for å havne i kryssilden, men kan ende opp med en konkurranseulempe.
Publisert 11:03 | Oppdatert 13:06
Tok grep: Løsningen for Anders H. Liers Energi.ai ble å dreie virksomheten i USA mot temaer som leverandør- og forsyningskjederisiko samt risiko knyttet til geopolitikk. Foto: Iván Kverme