I forkant av Fed-sjef Jerome Powells tale i Jackson Hole, Wyoming, fredag, gikk spekulasjonene høyt om han ville benytte anledningen til et nytt haukete budskap, eller om han ville komme med klare hint om at Fed trolig senker renten i september.
Markedsreaksjonen umiddelbart etter at talen begynte er entydig: Børsene, som har vært sure denne uken, snur rett opp, lange renter faller klart og dollaren svekker seg mye på klart økte utsikter til rentekutt i september.
Det første og største temaet i Powells tale fredag er konsekvensene av økt toll, som vil løfte inflasjonen.
«Effektene av tollen på konsumprisene er nå tydelige», slår Powell fast.
«De vil trolig akkumuleres de kommende månedene», fortsetter han.
Powell åpner for at priseffektene av økt toll kan være kortvarige, «Men det er også mulig at presset fra toll på prisene kan utløse en mer varig inflasjonsdynamikk», advarer han.
– Duete
Powell mener det svake arbeidsmarkedet tilsier at det ikke behøver gå så ille. Faren er, sier Powell, at bedriftene gjennomfører store nedbemanninger og at arbeidsledigheten vil stige raskt.
– Dette tolkes klart som et duete budskap, mener seniorøkonom Karine Alsvik Nelson i Handelsbanken Capital Markets.
Hun mener at Powells fokus på svakheten i arbeidsmarkedet forklarer hvorfor talen oppfattes som et uventet klart signal om et snarlig rentekutt.
«En innstrammende pengepolitikk, hovedutsiktene og risikobalansen kan tilsi en justering av vår pengepolitiske innstramming», sier Powell, samtidig som han understreker at Fed har kuttet renten med 100 basispunkter det siste året, og derfor vil gå forsiktig frem med kutt.
Siste tale
Ettersom Powell går av som Fed-sjef ved utløpet av mai neste år, er dette hans siste tale ved det prestisjetunge pengepolitikk-toppmøtet ved Jackson Hole. Talen har omtrent samme rolle i USA som sentralbanksjefens årstale i Norge, og brukes gjerne til å trekke lange linjer. I år er det likevel store forventninger om at Powell også vil komme med signaler om renteutviklingen utover høsten.
Den siste uken har rentemarkedets tro på kutt i september sunket fra 100 til bare litt over 70 prosent. Årsaken er særlig at økte produsentpriser og andre data peker i retning av økt inflasjon, noe som har ført til mindre tro på rentekuttsignaler fra Powell nå.
Powells tale fikk imidlertid renteforventningene til å synke, og troen på et rentekutt i september er økt.
Amerikansk toårig statsrente sank umiddelbart med rundt 10 basispunkter.
Flertall bekymret
Referatet fra Feds siste rentemøte viste at «et flertall» av medlemmene i Federal Open Market Committee (FOMC) mente oppsidefaren i inflasjonen var dominerende, mens «flere» mente at inflasjonsfaren omtrent balanserte ut faren for økt arbeidsledighet. Dette rentemøtet var imidlertid før julitallet for nye sysselsatte var sjokkerende lavt, og med store negative revisjoner for mai- og junitallene.
Det var samtidig to FOMC-medlemmer som gikk inn for rentekutt i juli.
Klare hint
Ved fjorårets Jackson Hole-tale kom Powell med varsel om flere rentekutt utover høsten og vinteren. Omvendt, i 2022, var budskapet at inflasjonen måtte bekjempes, nær sagt uansett hva det ville koste.
Årets tale har tittelen «Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy».
I talen varsler Powell at den nøytrale renten nå er høyere enn før pandemien, og at Fed derfor har mindre å gå på før det er slutt på rentekuttene.
Powell benyttet også anledningen til å understreke betydningen av at Fed er uavhengig, et temmelig klart spark til president Donald Trumps mange krav om lavere rente umiddelbart.