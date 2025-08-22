I forkant av Fed-sjef Jerome Powells tale i Jackson Hole, Wyoming, fredag, gikk spekulasjonene høyt om han ville benytte anledningen til et nytt haukete budskap, eller om han ville komme med klare hint om at Fed trolig senker renten i september.

Markedsreaksjonen umiddelbart etter at talen begynte er entydig: Børsene, som har vært sure denne uken, snur rett opp, lange renter faller klart og dollaren svekker seg mye på klart økte utsikter til rentekutt i september.

Det første og største temaet i Powells tale fredag er konsekvensene av økt toll, som vil løfte inflasjonen.

«Effektene av tollen på konsumprisene er nå tydelige», slår Powell fast.

«De vil trolig akkumuleres de kommende månedene», fortsetter han.

Powell åpner for at priseffektene av økt toll kan være kortvarige, «Men det er også mulig at presset fra toll på prisene kan utløse en mer varig inflasjonsdynamikk», advarer han.

– Duete

Powell mener det svake arbeidsmarkedet tilsier at det ikke behøver gå så ille. Faren er, sier Powell, at bedriftene gjennomfører store nedbemanninger og at arbeidsledigheten vil stige raskt.

– Dette tolkes klart som et duete budskap, mener seniorøkonom Karine Alsvik Nelson i Handelsbanken Capital Markets.