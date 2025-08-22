Tviler på rentekutt: – Det skal mye til for å overbevise meg

De økonomiske utsiktene må endres betraktelig for at Den europeiske sentralbank (ESB) skal senke styringsrenten igjen. Det sier Joachim Nagel, rådsmedlem i ESB og sentralbanksjef i Tyskland, til Bloomberg TV.

Nagel poengterer at eurosonen befinner seg i «en slags likevekt», der både inflasjonen og styringsrenten er på 2 prosent.

Han sier han ikke ser mange argumenter for nye grep fra sentralbanken etter de åtte rentekuttene som er kommet det seneste året – det hittil siste kom i juni i år , etterfulgt av en pause i kuttene på rentemøtet i juli.

– Jeg mener listen ligger høyt. Det skal mye til for å overbevise meg til å endre pengepolitikken, sier Nagel i Jackson Hole i Wyoming, der han deltar på Federal Reserves årlige symposium.

Kutt på vei i USA

Der har sentralbanksjefkollega Jerome Powell fredag hintet klart om et nytt rentekutt fra amerikanske Federal Reserve i september.

«En innstrammende pengepolitikk, hovedutsiktene og risikobalansen kan tilsi en justering av vår pengepolitiske innstramming», sa Powell, samtidig som han understreket at Fed har kuttet renten med 100 basispunkter det seneste året, og at de derfor vil gå forsiktig frem med kutt.

Neste rentebeslutning fra Fed og Powell kommer 17. september. Neste rentebeslutning fra ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde ventes 11. september.