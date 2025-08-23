Så var det tollsatsen på 15 prosent på eksporten fra EU til USA. EU godtok denne fordi alternativet var 30 prosent. EU vil redusere sine tollsatser, men vil beholde kontroll på maten de skal spise i EU, og skal heller ikke fjerne reguleringer på digitale tjenester (GDPR og lignende) eller skattleggingen av slike. Karbontoll inn til EU ble ikke fjernet.

Vant Trump?

Vant Trump når tollen ble 15 prosent? Økonomers analyser er klar. Det er landet som innfører tollen som taper. I USA er vekstforventningene for i år nedjustert med rundt trekvart prosentpoeng og det er i USA BNP-nivået på lang sikt er nedjustert.

Vekstforventningen for eurosonen for i år er den samme som ved starten på året. Yale Budget Labs modell gir en liten økning i BNP i EU på lang sikt som følge av de tollavtalene som er inngått. For verden samlet er effekten negativ med et par tideler i år, og det samme for nivået på lang sikt.

Anslagene for Kina er litt nedjustert på lang sikt (men ikke på kort sikt), delvis fordi Kina selv har svart med toll på amerikanske varer. Canada, som med rette følte seg sviktet av naboen i sør, har også slått tilbake, og anslagene for veksten der er godt nedjustert.

Hadde det blitt en fullblods handelskrig, der andre land hadde svart på Trumps toller med å legge toll på importen fra USA og andre land, hadde vekstutslagene blitt dramatisk mye større og negative for alle.

Dermed er tollen ikke betalt av utlendingene, men av noen inne i USA –importørene, handelsleddene eller forbrukerne

Statens tollinntekter tilsvarte 10 prosent av importen i sommer. Så langt har ikke prisene på importvarene på vei inn i USA – målt før tollen blir lagt på – falt. Dermed er tollen ikke betalt av utlendingene, men av noen inne i USA – importørene, handelsleddene eller forbrukerne. Det er i tråd med historiske erfaringer. Så langt er ikke mye kommet ut til husholdningene, men det er god grunn til å vente godt synlige utslag de neste kvartalene. Bedriftene kan ikke ta 18 prosent toll (gjennomsnittlig tollsats nå) på egne marginer. Da konker de.

Bedre med 0 prosent

Det er derfor i USA at prisene vil stige raskere en periode – ikke i EU eller i andre deler av verden. Det er i USA at lavtlønnede vil få en solid ekstraskatt i form av økte priser på varer og enkelte tjenester, som følge av tollsatsene. De med høye inntekter, som ikke bruker så mye av inntekten på importvarer, rammes lite. Toll er på alle vis en svært dårlig skatteform. Det er derfor USA fikk andre med på å kutte tollsatsene ned mot 0-streken etter 2. verdenskrig.

Toll er på alle vis en svært dårlig skatteform.

Så hva var da Trumps egentlige tollseier? At tollsatsen ble 15 prosent, og ikke 30 prosent som han gikk ut med. Men seieren hadde vært større om han hadde landet på 0 prosent!