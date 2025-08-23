Nye estimater fra Kongressens budsjettkontor (CBO) viser at Donald Trumps tollpolitikk vil redusere USAs budsjettunderskudd med 4.000 milliarder dollar over de neste ti årene, skriver Financial Times.

Rapporten, som ble publisert fredag, viser at de tollene som hittil er innført i år alene vil redusere de primære underskuddene med 3.300 milliarder dollar frem til 2035. I tillegg ventes lavere rentebetalinger å spare staten for 700 milliarder dollar.

Demper gjeldsvekst

– Endringene i tollsatser vil totalt redusere underskuddene med 4.000 milliarder dollar, uttalte CBO-direktør Phillip Swagel. Anslaget er en tredjedel høyere enn beregninger gjort tidligere i år.

Tallene kommer samtidig som Trumps store skattelov, One Big Beautiful Bill Act, ventes å øke gjelden med 4.100 milliarder dollar. Tollinntektene vil dermed i stor grad dempe effekten av lovens negative budsjettkonsekvenser.

Ifølge FT var Trump selv tidlig ute og hevdet at rapporten viste «at Trump hadde rett», og at tollinntektene «kommer til å redusere underskuddet med tall langt større enn noen gang forventet – uhørt».

Les også Trump, toll og tull Vant virkelig Trump og tapte Europa da tollen ble satt til 15 prosent? I så fall bare fordi tollen ikke ble enda høyere.

Tollinntektene mer enn dobles

CBO anslår at tollene alene vil gi staten rundt 200 milliarder dollar i inntekter i år – opp fra i snitt 80 milliarder årlig i snitt de siste fem årene. Kredittvurderingsbyråene S&P og Fitch viste denne uken til økte tollinntekter som en viktig grunn til å holde USAs gjeldsrating uendret.

Samtidig advarer økonomer om at effekten kan bli kortvarig. Høyere tollsatser kan hemme økonomisk vekst og føre til handelsomdirigering, der eksportører vender seg bort fra USA, skriver FT.

– Det er et midlertidig løft, men ikke noe som endrer den langsiktige utviklingen, sier Thomas Torgerson i Morningstar.

– Det er ikke mye klarhet i hvor mye av de inntektene som faktisk vil være varige og komme inn år etter år.