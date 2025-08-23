– Vi står midt i en krise

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier i en tale lørdag at det er langt vanskeligere enn først antatt å løse landets økonomiske problemer, ifølge Bloomberg.

– Jeg sier dette også selvkritisk – denne oppgaven er større enn man kunne forestilt seg for ett år siden, sier Merz.

– Vi er ikke bare i en periode med økonomisk svakhet, vi står midt i en strukturell krise, sier forbundskansleren.

Fredag ble det kjent at revidert tysk BNP falt 0,3 prosent i andre kvartal.

– Ingen bør lenger være i tvil om hvor dype og omfattende utfordringene er, sier Merz.

Er ikke konkurransedyktige

Volkswagens resultat etter skatt falt med 36 prosent i andre kvartal, og ble trukket frem som et tydelig signal på næringslivets utfordringer. Merz mener problemet ikke ligger i kvaliteten, men i kostnadsnivået.

– Store deler av økonomien vår er ikke lenger konkurransedyktige, sier Merz.

– Kvaliteten er fortsatt god, og bedriftslederne er klar over utfordringene. Men rammevilkårene i Tyskland har rett og slett ikke vært gode nok det siste tiåret, fortsetter han.

Store investeringer

Siden han tiltrådte tidligere i år, har Merz lovet omfattende reformer for å forenkle regelverk, modernisere infrastruktur og stimulere innenlands etterspørsel. Regjeringen planlegger dessuten investeringer for flere hundre milliarder euro i veier, broer og forsvaret.

Lørdag løftet Merz frem nye skattelettelser for næringslivet, og gjentok at han er imot å øke skattene for mellomstore bedrifter. Han advarte samtidig mot USAs 15 prosents toll på tyske eksportvarer, men mente situasjonen kunne vært verre.

– En handelskrig med Washington ville vært langt mer ødeleggende, het det fra Merz.