Den europeiske sentralbanken (ECB) vil sannsynligvis holde renten i ro neste måned, men diskusjonene om ytterligere kutt vil godt kunne fortsette utover høsten dersom økonomien svekker seg.

Det sier fem ikke navngitte kilder til Reuters.

Fikk toll i fleisen

ECB-sjef Christine Lagarde uttalte i juli at sentralbanken i eurosonen var «på et godt sted» da styringsrenten ble holdt på 2 prosent. ECBs avgjørelse om å holde styringsrenten i ro markerte slutten på et årelangt rentekuttløp og fikk investorene til å satse på en lengre pause, skriver nyhetsbyrået.

Ledere i ECB uttalte under Jackson Hole-konferansen nå nylig at nøkkeltall har pekt mot en økonomi som er mer motstandsdyktig enn forventet mens inflasjonen ligger rundt målet på to prosent.

Samtidig innførte USA toll på europeiske varer nært ECBs egne forventninger og de mest pessimistiske scenarioene vil trolig ikke inntreffe. Det innebærer at et rentekutt i september nå anses som unødvendig, med mindre nøkkeltall forverres – som for eksempel inflasjonstall for august, ifølge kildene.

Les også Mister troen på rentekutt Det vil ta mange måneder før ESB igjen rører renten, tror økonomene nå.

Vil diskutere kutt

De samme kildene påpeker at ECBs siste økonomiske prognoser – som viser at inflasjonen vil falle under målet på 2 prosent neste år før den gradvis vender tilbake – allerede tar høyde for et nytt rentekutt.

Dette betyr at diskusjoner om ytterligere lettelser i pengepolitikken trolig vil gjenopptas på ECBs møter 30. oktober og 18. desember, særlig dersom amerikanske tollsatser begynner å ramme eurosonens eksport, sier kildene.