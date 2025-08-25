Lysglimt i tysk krise: – Vi er ikke der ennå

Stemningen blant tyske bedrifter har forbedret seg til det høyeste nivået siden mai i fjor. Ifo-instituttets næringslivsindeks viser en måling på 89,0 i august, opp fra 88,6 i juli. Det er sjette måned på rad at indeksen stiger.

Ifølge Trading Economics og Reuters var det ventet en måling på 88,6.

«Stemningen blant bedriftene i Tysland har lysnet noe,» heter det fra instituttet, som baserer målingene på en månedlig undersøkelse blant rundt 9.000 respondenter innen industrien, tjenestesektoren, handelsnæringen og bygg- og anleggsbransjen.

Økningen skyldtes mer optimistiske forventninger blant selskapene, mens vurderingen av den nåværende situasjonen er blitt noe dårligere.

«Opphentingen i den tyske økonomien er fortsatt svak,» heter det.



Ifo-tallene kommer etter at forbundskansler Friedrich Merz i helgen uttalte at Tyskland ikke bare er i en periode med økonomisk svakhet, men i en «strukturell krise».

Uventet: Beste på 3,5 år

Ifo-instituttets underindeks for forventningene steg fra 90,8 til 91,6, det høyeste nivået siden februar 2022. På forhånd var det imidlertid ventet et fall til 90,2.

– Bedriftene håper stort sett på at ting skal bli bedre, men hvis vi ser på ordreinngangen og andre aktuelle indikatorer – harde fakta – er vi ikke der ennå, sier Ifo-leder Clemens Fuest til Bloomberg.

Underindeksen for nåværende situasjon falt fra 86,5 til 86,4, mot en forventning om en oppgang til 86,7.

Ifølge undersøkelsen som ligger bak, uttrykker industribedriftene mindre tilfredshet over nåværende forhold, men også forventningene faller noe. Dessuten skal det ikke være tegn til noen økning i ordreinngangen.

I tjenestesektoren rapporteres det imidlertid om noe bedre klima. Nåværende situasjon vurderes som merkbart bedre, mens det er blitt litt mer skepsis i forventningene. I bygg- og anleggsektoren peker pilene nedover igjen etter flere måneder med stabilitet, ifølge Ifo.

– Forbedringen er ikke nok til å skape reelt håp om vekst. Mye er basert på forventninger om fremtiden, hvis oppfyllelse er usikker, sier sjeføkonom Alexander Krüger i Hauck Aufhäuser Lampe til Reuters.