Stemningen blant amerikanske forbrukere falt i august. Indeksen for forbrukertilliten kom inn på 97,4, ned fra reviderte 98,7 i juli, opplyser The Conference Board, som står bak tallene.

Fallet var likevel lavere enn ventet, ettersom konsensus ifølge Trading Economics lå på 96,2. Juli-tallet ble for øvrig oppjustert fra opprinnelig rapporterte 97,2.

Indeksen baseres på spørsmål til forbrukere om situasjonen i dag og forventningene til egen privatøkonomi neste halvår.

– Signaliserer normalt en resesjon

Forventningskomponenten, som reflekterer forbrukernes kortsiktige fremtidssyn på inntekts-, næringslivs- og arbeidsmarkedsforhold, falt med 1,2 poeng til 74,8.

Dermed holder den seg godt under nivået på 80 poeng som The Conference Board normalt signaliserer at en resesjon er på vei.

– Forbrukertilliten falt svakt i august, men holdt seg på et nivå lignende det vi har sett de siste tre månedene, sier seniorøkonom Stephanie Guichard i The Conference Board i en kommentar.

Inflasjonsforventninger opp igjen

Demografisk sett falt forbrukertilliten for forbrukere under 35 år, mens den var stabil for aldersgruppen 35-55 år og stigende for forbrukere over 55 år.

SENIORØKONOM: Stephanie Guichard i The Conference Board. Foto: LinkedIn

– Forbrukernes innskrevne svar viser at omtalen av tollsatser har økt noe, og fortsatt henger sammen med bekymringer for høyere priser. Samtidig ble høye priser og inflasjon igjen nevnt av flere, spesielt for mat og dagligvarer, fortsetter Guichard.

– Etter tre måneder med fall steg forbrukernes gjennomsnittlige 12-måneders inflasjonsforventninger igjen i august, til 6,2 prosent. Det er opp fra 5,7 prosent i juli, men fortsatt under toppen på 7,0 prosent i april, legger hun til.