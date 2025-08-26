Hedgefond satser tungt mot volatilitet: «Historisk varslet kursfall»

Volatiliteten har forsvunnet, skriver Bloomberg. Hedgefond shorter nå volatilitetsindeksen VIX, på det høyeste nivået vi har sett siden september 2022.

Fondene tror altså at den lave volatiliteten skal vedvare, men en slik uhyggelig ro og ekstrem posisjonering har historisk varslet økt uro og kursfall. I blant annet juli 2024 var VIX ekstremt shortet, rett før «yen carry traden» sprakk markedet i august.

VIX-indeksen måler forventet volatilitet i det amerikanske aksjemarkedet, nærmere bestemt opsjonspriser på S&P 500. Den kalles ofte fryktindeksen fordi den stiger når investorene forventer uro og fall i aksjemarkedet.

Dyre opsjoner betyr at markedet forventer store kursbevegelser, mens billige opsjoner betyr forventning om roligere tider.

Tirsdag kveld steg VIX 1,22 prosent til 14,97. En VIX under 15 tolkes normalt som ro og selvsikkerhet i markedet. En høy VIX (normalt over 30) signaliserer frykt og kraftig forventet volatilitet.

Derivatstrateg i Susquehanna, Chris Murphy, mener en stor shortposisjon mot VIX kan tolkes som et tegn på selvtillit i markedet.

– Dette er noe man bør følge nøye med på i tilfelle posisjoneringen blir for ensidig og uunngåelig fanger tradere på feil fot dersom volatiliteten plutselig skyter i været.

– Strategien vokser nå som økonomien har stått støtt til tross for tollsatser. Men ved inngangen til året var tradere posisjonert feil vei og ble tvunget til å dekke disse posisjonene på grunn av frykt for handelskonflikt, sa Murphy.