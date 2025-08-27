USAs president Donald Trump advarer om en «økonomisk krig» hvis han ikke klarer å få Russlands Vladimir Putin og Ukrainas Volodymyr Zelenskyj til å avslutte konflikten.

Trump har «svært alvorlige» konsekvenser i tankene hvis kampene fortsetter, sa han tirsdag ifølge Bloomberg News.

– Det vil ikke bli en verdenskrig, men det vil bli en økonomisk krig, og en økonomisk krig kommer til å bli dårlig. Det kommer til å bli dårlig for Russland, og det ønsker jeg ikke, sa Trump på et møte med kabinettmedlemmene tirsdag i Det hvite hus.

Trumps kommentarer kom som svar på et spørsmål om hvorvidt det var en tidslinje for Putin til å godta bilaterale samtaler med Zelenskyj.

Les også USA og Russland: Diskuterer energiavtale Som en del av fredsforhandlingene med Russland skal Trump ha lagt flere forslag om energisamarbeid på bordet.

Veldig alvorlig

– Det er veldig alvorlig det jeg har i tankene, hvis jeg må gjøre det, sa Trump.

Etter mer enn en uke etter Alaska-toppmøtet har det enda ikke blitt planlagt et møte mellom president Putin og president Zelenskyj. Selv om Putin vil være klar til å møte Zelenskyj når en agenda for toppmøtet er klart, «er denne agendaen ikke klar i det hele tatt», sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til NBC på fredag.

Trump skal ha foreslått et nytt toppmøte under en samtale med Putin 18. august, etter et møte i Det hvite hus med Zelenskyj og europeiske ledere, der sikkerhetsgarantier ble diskutert. Zelenskyj sa så sent som 23. august at han forventer å annonsere sikkerhetsgarantiene støttet av amerikanske og europeiske partnere «i løpet av de kommende dagene.»