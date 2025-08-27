OECD: Høyere vekst igjen

I OECD økte BNP-veksten fra 0,2 til 0,4 prosent i andre kvartal, viser foreløpige tall. Dermed er veksten omtrent tilbake til nivåene frem til 2025.

Denne gangen er det særlig de store landene som trekker opp totalen. G7-landenes vekst økte fra 0,1 til 0,4 prosent. Av disse igjen bidro USA mest.

I første kvartal falt BNP 0,1 prosent, mens det i andre kvartal ble en positiv vekst på 0,7 prosent, først og fremst fordi import-rushet i første kvartal ble avløst av bråstopp i importen da tollsatsene ble hevet.

Stup for Canada og Irland

Blant de større landene var tilbakegangen størst i Canada, fra 0,5 til 0,0 prosent, igjen på grunn av amerikanske tollsatser, og Storbritannia, hvor investeringene har stupt i vår. Dessuten har både Tyskland og Italia nå negativ BNP-vekst, viser OECD-tallene.

Dette er bare blåbær mot Irland, som har gått fra 7,4 prosent til minus 1,0 prosent.

I Danmark har effekten av Novo Nordisk-stupet avtatt, og veksten økte fra minus 1,3 til pluss 1,3 prosent. I inneværende kvartal har imidlertid Ørsted-problemene meldt seg, og vil trolig presse BNP-veksten ned igjen.

Av 23 land hvor tall foreligger, økte veksten fra første til andre kvartal i 13 av landene. I Norge økte kvartalsveksten fra 0,1 til 0,8 prosent fra første til andre kvartal.

År-over-år-veksten i OECD samlet holdt seg uendret på 1,7 prosent.