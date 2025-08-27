Citi: Fed bør kutte renten

Uavhengig av striden mellom president Donald Trump og Federal Reserve om kontrollen over den amerikanske pengepolitikken, er det behov for en lavere rente raskt, mener Citi-økonomene.

Onsdag viste Case-Shiller-indeksen over amerikanske boligpriser i synkende takt. Fra en prisvekst på 5,9 prosent (årsrate) i juli i fjor, har tempoet sunket, først forsiktig, og nå ganske brått til 2,1 prosent.

Månedsveksten i boligprisene har stupt fra 1,1 prosent i mars til 0,0 prosent i juni, ifølge indeksen.

– Lav etterspørsel

«Lav etterspørsel etter boliger betyr at bokostnadene i inflasjonen ikke burde bekymre Fed selv etter at Fed kutter renten», skriver Andrew Hollenhorst, sjeføkonom for USA i Citi i en kommentar.

«Og mer generelt vil lavere etterspørsel og et svakere arbeidsmarked gjøre en vedvarende økning i tjenesteinflasjonen lite sannsynlig», mener Citi.

Hollenhorst mener det nettopp er i boligmarkedet man ser de klareste tegnene til svakere etterspørsel, men peker også på tegn til svakere etterspørsel etter andre tjenester. Han viser til at realverdien av tjenestekonsumet har falt mye i år.

«Det gjør at det vil være vanskelig for bedriftene å heve sine priser», slår han fast.

Hard Fed-strid

Den svake utviklingen kommer på toppen av den pågående kampen mellom Trump og Fed om styringsrenten. Trump har lenge krevd lavere styringsrente, og har idiotforklart Fed-sjef Jerome Powell for ikke å se at inflasjonen faller.

Den gjengse forklaringen på Trumps sparking av Fed-topp Lisa Cook er at Trump benytter anledningen til å få ut rentehauker for å sette inn lojalister som er mer villige til å senke renten. På den mer saklige siden, har Trump også et argument i favør av lavere renter: Sysselsettingsveksten har stupt. Dette mislikte imidlertid Trump så sterkt at han sparket også sjefen for Bureau of Labor Statistics (BLS).

Motsatt har inflasjonen vist seg å stige, mye drevet av tjenesteinflasjonen. Fredag publiseres tall for PCE-inflasjonen, og også disse ventes å vise økende prisstigningstakt.