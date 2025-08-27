Citi: Fed bør kutte renten

Boligprisveksten stuper i USA. Derfor bør ikke Fed uroe seg over inflasjonen, og kan kutte renten raskt, mener Citi.

Category iconMakro
Publisert 27. aug. | Oppdatert 27. aug.
Article lead
+ mer
lead
NULLVEKST: I juni var det absolutt ingen boligprisvekst i USA, et tegn på raskt fallende etterspørselspress i økonomien. Foto: Ap
NULLVEKST: I juni var det absolutt ingen boligprisvekst i USA, et tegn på raskt fallende etterspørselspress i økonomien. Foto: Ap
Are Haram
Redaksjonssjef Nyhet
Tips meg
Del

Uavhengig av striden mellom president Donald Trump og Federal Reserve om kontrollen over den amerikanske pengepolitikken, er det behov for en lavere rente raskt, mener Citi-økonomene.

Onsdag viste Case-Shiller-indeksen over amerikanske boligpriser i synkende takt. Fra en prisvekst på 5,9 prosent (årsrate) i juli i fjor, har tempoet sunket, først forsiktig, og nå ganske brått til 2,1 prosent. 

Månedsveksten i boligprisene har stupt fra 1,1 prosent i mars til 0,0 prosent i juni, ifølge indeksen.

– Lav etterspørsel

«Lav etterspørsel etter boliger betyr at bokostnadene i inflasjonen ikke burde bekymre Fed selv etter at Fed kutter renten», skriver Andrew Hollenhorst, sjeføkonom for USA i Citi i en kommentar.

«Og mer generelt vil lavere etterspørsel og et svakere arbeidsmarked gjøre en vedvarende økning i tjenesteinflasjonen lite sannsynlig», mener Citi.

Hollenhorst mener det nettopp er i boligmarkedet man ser de klareste tegnene til svakere etterspørsel, men peker også på tegn til svakere etterspørsel etter andre tjenester. Han viser til at realverdien av tjenestekonsumet har falt mye i år.

«Det gjør at det vil være vanskelig for bedriftene å heve sine priser», slår han fast.

Hard Fed-strid

Den svake utviklingen kommer på toppen av den pågående kampen mellom Trump og Fed om styringsrenten. Trump har lenge krevd lavere styringsrente, og har idiotforklart Fed-sjef Jerome Powell for ikke å se at inflasjonen faller.

Den gjengse forklaringen på Trumps sparking av Fed-topp Lisa Cook er at Trump benytter anledningen til å få ut rentehauker for å sette inn lojalister som er mer villige til å senke renten. På den mer saklige siden, har Trump også et argument i favør av lavere renter: Sysselsettingsveksten har stupt. Dette mislikte imidlertid Trump så sterkt at han sparket også sjefen for Bureau of Labor Statistics (BLS).

Motsatt har inflasjonen vist seg å stige, mye drevet av tjenesteinflasjonen. Fredag publiseres tall for PCE-inflasjonen, og også disse ventes å vise økende prisstigningstakt.

andrew hollenhorst
donald trump
jerome powell
Makro

Informasjon om bruk av AI