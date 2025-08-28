Presset av Trump: Øker toll på kinesiske varer

Mexico vil i neste måned legge frem sitt budsjettforslag for 2026, der landet vil øke tollsatsene på en rekke kinesiske varer, sier kilder til Bloomberg torsdag.

Tolløkningene vil blant annet inkludere biler, tekstiler og plast. Hensikten skal være todelt, beskytte innenlandsk industri mot subsidierte kinesiske konkurrenter og samtidig innfri et krav fra USAs president Donald Trump.

«Fortress North America»

Siden Trump kom tilbake til makten har hans administrasjon presset Mexico til å stramme inn grepet overfor Kina, som USA har gjort. Det har blant meksikanske tjenestemenn gitt opphav til begrepet «Fortress North America» – en idé om å begrense kinesiske varer i det nord-amerikanske markedet. Den amerikanske finansministeren Scott Bessent har uttrykket entusiasme for konseptet.

Med en to tredjedels majoritet i begge kamre av Kongressen er president Claudia Sheinbaums forslag nærmest garantert å gå gjennom. Spørsmålet er kun hvor høye tollsatsene blir – og om de blir høye nok til å gi reell effekt, skriver Bloomberg.

Økt eksport

– Kinas eksport til Latin-Amerika har økt relativt mye i år, noe som har bidratt til å oppveie nedgangen i det amerikanske markedet. I tillegg til å holde amerikanerne fornøyde, må Mexico beskytte sin egen produksjon og jeg forventer at Mexico vil innrette sin økonomiske og utenrikspolitikk etter USA, sier Ning Sund i State Street Global Markets til Bloomberg.

Ifølge China Passenger Car Association er Mexico nå den største destinasjonen for kinesiske biler, og har dermed passert Russland. Tradisjonelle bilprodusenter som General Motors eksporterer også kjøretøy fra sin kinesiske fabrikker til Mexico.

USA og Mexico skal ifølge nyhetsbyrået nærme seg en avtale om økt samarbeid mot narkotikasmugling og vold. Trump har pekt på fentanyl som en hovedårsak til at Mexico har en tollsats på 25 prosent på varer utenfor frihandelsavtalen.

Kinesiske bilaksjer faller

Bilprodusenten BYD falt med så mye som tre prosent i løpet av torsdagens handel i Hongkong, mens SAIC Motor på et tidspunkt var ned 1,4 prosent i Shanghai.