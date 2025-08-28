Tollsamtalene med USA fortsetter

Næringsdepartementet har hatt en rekke møter med næringslivet siden før jul for å ha dialog direkte med aktører som rammes av global usikkerhet rundt handel, spesielt med tanke på USA president Donald Trumps tollkrig. Trump innførte nylig en toll på 15 prosent på norske varer.

Torsdagens møte i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler var nyttig, ifølge Myrseth.

– Vi er tydelig på at vi fortsetter de samtalene vi har med USA. Og vi har snakket om avtalen med EU, sier Myrseth.

Det er fortsatt mye som ikke er avklart i disse samtalene, og det er fortsatt mye det skal forhandles om.

– Da er norske bedrifter opptatt av at vi er påkoblet de prosessene som vi skal være.