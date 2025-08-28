USAs økonomi: Enda sterkere enn først meldt

USAs økonomi vokste med 3,3 prosent i andre kvartal, viser oppdaterte estimater fra US Bureau of Economic Analysis torsdag.
På forhånd var det ventet en opprevidering til 3,1 prosent, ifølge Trading Economics.
Tidligere i sommer viste de første estimatene en vekst på overraskende sterke 3,0 prosent, opp fra minus 0,5 prosent i første kvartal. Den sterke veksten knuste konsensus på 2,4 prosent.
Den uventet sterke veksten i andre kvartal skyldes forbrukernes pengebruk og investeringer samt nedgang i importen. Den overraskende økningen kunne imidlertid vært enda høyere, men ble holdt tilbake av lavere bedriftsinvesteringer og lavere eksport, ifølge Trading Economics.
Færre nye på trygd
Samtidig torsdag viser ferske arbeidsmarkedstall at det i forrige var 229.000 nye søkere til ledighetstrygd i USA.
Uken før var antallet 235.000, etter den største ukentlige oppgangen på åtte uker. Dette tallet er nå revidert ned til 234.000.
På forhånd var jobless claims-tallet ventet til 230.000, ifølge Trading Economics.
Antallet personer som fortsetter å motta dagpenger, har sunket fra 1.961.000 til 1.954.000. Konsensus i forveien pekte mot en økning til 1.970.000.