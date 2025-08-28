Trumps eskalerende angrep: Advarer om store konsekvenser

USAs president Donald Trumps (79) eskalerende angrep på Federal Reserve kan ha betydelig og global effekt på finansmarkedene og realøkonomien, inkludert høyere inflasjon. Det advarer Olli Rehn (63), rådsmedlem i Den europeiske sentralbank (ESB), melder Reuters.

Trump har over lengre tid kritisert Fed-sjef Jerome Powell (72) , og mandag denne uken ga han Fed-styremedlem Lisa Cook (61) sparken etter anklager om boliglånsjuks.

– Hvis sentralbankens uavhengighet virkelig skulle smuldre opp, og Federal Reserve begynner å ta beslutninger på andre grunnlag enn sunne pengepolitiske prinsipper – for eksempel fordi presidenten forlanger lavere renter – vil den uunngåelige konsekvensen være at inflasjonen tar seg opp, sier Rehn.

ADVARER: Olli Rehn, rådsmedlem i ESB og sentralbanksjef i Finland. Foto: Kent Nishimura/Bloomberg

Uttalelsen kom under en paneldebatt om demokrati i Åbo i Finland, Rehns hjemland. I tillegg til rollen i ESB er Rehn sentralbanksjef i Finland.

– Ikke bare en tilfeldighet

Under debatten uttrykte Rehn at Federal Reserves uavhengighet nå «vakler kraftig» etter at Trump over tid har utøvd sterkt press på den amerikanske sentralbanken til å kutte rentene.

– Dette kan få betydelige, globale ringvirkninger både på finansmarkedene og i realøkonomien, sier Rehn, ifølge nyhetsbyrået.

Han tar til orde for at Europa tar grep for å styrke den globale tilliten til euroen som en trygg valuta, for å unngå en lignende forverring av en sentralbanks selvbestemmelse.

– Det er ikke bare en tilfeldighet at inflasjonen i eurosonen nå er på 2-prosentsmålet, det er faktisk knyttet til sentralbankens uavhengige beslutninger, fastslår Rehn.