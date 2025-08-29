Danmark halverer vekstprognosen

Danmark nedjusterer sin økonomiske vekstprognose for 2025 kraftig, fra 3 til 1,4 prosent, mens forventningene til farmasigiganten Novo Nordisk faller.

MINDRE MORO: Danmark nedjusterer sin økonomiske vekstprognose for 2025 kraftig. Foto: Dreamstime
NTB
Tross nedjusteringen ventes det økt kjøpekraft og lavere inflasjon.

– Reallønnen får et pent løft i år og neste år, hvor inflasjonen tar et kraftig fall, og dermed vokser kjøpekraften, sier en kilde i den danske regjeringen til dansk TV 2 og Ritzau.

Nedjusteringen av vekstprognosen kommer etter svakere resultatforventninger for legemiddelgiganten Novo Nordisk, ifølge Bloomberg. Samtidig viser den økonomiske redegjørelsen at dansk økonomi går godt tross internasjonal uro, melder dansk TV 2 få timer før regjeringen fredag legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2026.

Inflasjonen anslås å ende på 1,7 prosent i år og falle ytterligere til 0,9 prosent neste år. Dette er betydelig lavere enn Den europeiske sentralbankens mål på 2,0 prosent.

Til tross for den kraftige nedjusteringen av BNP-veksten for 2025, forventes det en oppgang til 2 prosent i 2026. Regjeringens prognoser sier at sysselsettingen fortsatt blir høy.

Den fullstendige økonomiske redegjørelsen vil bli lagt fram av den danske regjeringen fredag formiddag, når budsjett og landets økonomiske utsikter vil bli presentert.

