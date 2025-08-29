Fed-medlem: Utelukker ikke større rentekutt

Federal Reserve-styremedlem Christopher Waller sier han kan støtte et kraftig rentekutt dersom USAs økonomi viser tydelige tegn til svekkelse, melder Financial Times.

Waller, som er på Trumps liste over mulige kandidater som Powells etterfølger, sa i Miami torsdag at «basert på de dataene vi har», mente han ikke «at et kutt på mer enn 0,25 prosentpoeng er nødvendig i september».

Likevel understreket Waller at hans syn «kan endre seg dersom arbeidsmarkedsrapporten for august, som kommer om en uke, peker mot en betydelig svekkelse i økonomien, og inflasjonen forblir godt under kontroll».

Powell åpnet for kutt

Ifølge FT ventes Fed å kutte styringsrenten med et kvart prosentpoeng i september, etter at flere nøkkeltall har pekt på svakere vekst i arbeidsmarkedet. Samtidig har sentralbanksjef Jerome Powell signalisert at effekten av tolløkninger på inflasjonen trolig blir kortvarig.

Rapporten for juli viste markant oppbremsing i sysselsettingen, noe som fikk Trump til å sparke sjefen for Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer, og hevde at tallene var «rigget».

Powell åpnet for et september-kutt på Jackson Hole-konferansen forrige uke, der han pekte på at risikobalansen i økonomien nå taler for lavere renter.

Waller har lenge advart mot å undervurdere svakhetstegn i arbeidsmarkedet. Han var én av to i rentekomiteen (FOMC) som i juli stemte for kutt, mens flertallet holdt renten uendret på 4,25–4,5 prosent.

– Ser man forbi toll-effektene, med underliggende inflasjon nær målet og begrenset risiko for oppsiden, burde ikke FOMC vente til arbeidsmarkedet forverres før vi kutter styringsrenten, sier Waller.

Sentralbanken har i år holdt renten i ro, etter å ha kuttet ett prosentpoeng i 2024.

Les også Trump er en økonomisk diktator

– Mangler juridisk grunnlag

Trump har gjentatte ganger presset på for større kutt fra Fed, med tidvis svært aggressive angrep på sentralbanksjef Jerome Powell – og andre styremedlemmer som ikke har presset på for kutt. Likevel tok konflikten en ny dimensjon denne uken da presidenten på mandag kunngjorde at styremedlem Lisa Cook var fjernet fra Federal Reserve-styret.

Årsaken skal være påstander om boliglånsfusk, etter at Trump-allierte Bill Pulte, som Trump tidligere i år innsatte som direktør for Federal Housing Finance Agency (FHFA) hevdet at Cook kan ha begått straffbare handlinger ved å «forfalske bankdokumenter og eiendomsregistre» for å sikre seg gunstigere lånebetingelser.

Tirsdag ettermiddag svarte Cooks advokat, Abbe Lowell, med å kalle avgjørelsen ulovlig.

– President Trump har ingen myndighet til å fjerne Lisa Cook fra Federal Reserve, sa Lowell i en uttalelse til CNBC. Han varsler at søksmål nå er underveis.

Det er ventet at en eventuell rettssak vil bli behandlet i USAs høyesterett.

– Hans forsøk på å sparke henne, kun basert på et henvisningsbrev, mangler faktisk og juridisk grunnlag, sa Lowell.

Cook, som ble nominert av Joe Biden og tiltrådte i 2022, er den første svarte kvinnen i Fed-styret. Hennes periode varer formelt til 2038.