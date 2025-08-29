Arbeidsledigheten var i august på 2,2 prosent, melder Nav.

Ved utgangen av måneden var 64.700 personer registrert som helt arbeidsledige. Justert for normale sesongvariasjoner, er det 800 flere helt ledige enn forrige måned.

– I august ser vi en økning i antall helt ledige på 800 personer, spredt på de fleste yrkesgrupper. Økningen er litt større enn snittet så langt i 2025. Arbeidsledigheten er likevel på et lavt nivå og det utlyses mange jobber sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av august var det totalt registrert 95.200 arbeidssøkere hos Nav, tilsvarende 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest er arbeidsledigheten i Oslo og Østfold, hvor 2,9 prosent av arbeidsstyrken var helt arbeidsledige i august. Troms er fylket med lavest ledighet på 1,3 prosent.

Nav påpeker i meldingen at de denne våren innfører et nytt arbeidssøkerregister og andre endringer som påvirker statistikken, noe som har resultert i et brudd i arbeidsmarkedsstatistikken fra april til og med juli.

«For august har tallene stabilisert seg, men det blir ikke publisert sesongjusterte tall for summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, og antall arbeidssøkere samlet denne måneden», heter det i meldingen.