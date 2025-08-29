Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 9,8 poeng i august. Det er en nedgang på 3,3 poeng sammenlignet med måneden før, men en oppgang på 0,4 poeng fra juni, viser målingen til Opinion.

Sammenlignet med de lave årsgjennomsnittene for 2022, 2023 og 2024, er gjennomsnittet etter åtte målinger i 2025 vesentlig høyere.

- Forbrukertilliten i Norge er fortsatt negativ, men den er høyere enn i fjor og særlig i de to foregående årene. Vi må derimot tilbake til oktober 2021, måneden etter siste stortingsvalg, for å finne en måling med flere optimister enn pessimister på vegne av husholdningens og landets økonomi, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl.

Mer optimisme

Høidahl påpeker at nordmenn preges av usikre tider nasjonalt og internasjonalt, men at den underliggende trenden er opp fra de lave nivåene på våren og tidligere år.

– Nedgangen i forbrukertillit fra juli til august kan være en refleks av kortsiktige faktorer, som pris- eller renteforventninger, men den bryter ikke den lengre, svakt oppadgående trenden, sier han.

Høidahl mener at den økonomiske grunnfortellingen i 2025 er en gradvis normalisering. Det vil si lavere prisvekst, rentenedgang, reallønnsøkning, en moderat og mer forutsigbar strømpris, gode utsikter på arbeidsmarkedet, samt en solid nasjonaløkonomi.

– Flere ser nå et lys i enden av tunnelen, men lyset er ikke sterkt nok til å bli overbeviste og tydelig optimistiske, sier Høidahl.

Fortsatt høyt prisnivå

Tilliten er dermed mindre negativ, men fortsatt er den ikke positiv. I den siste målingen fra Opinion er det 21 prosent som oppgir at husholdningens økonomiske situasjon er litt eller mye bedre i dag, sammenlignet med for ett år siden. 41 prosent sier at den er litt er mye dårligere. Til sammenligning var fordelingen mellom bedre og dårligere i august i fjor på henholdsvis 16 prosent og 50 prosent.

– Selv om inflasjonen har avtatt og reallønnen bedres, er prisnivået fortsatt høyt. Husholdningene vurderer ikke bare endringer, men også nivå. Det holder optimismen nede, sier Høidahl.

– Forventninger om flere rentekutt bedrer utsiktene, men mange sitter fortsatt med dyr gjeld. Før kuttene materialiseres i lavere terminbeløp, er det grunn til å tro at mange er avventende. Dessuten må psykologisk treget ikke undervurderes. Etter flere år med dårlige nyheter tar det tid å bygge opp tillit. Husholdningene trenger klare, positive holdepunkter over lengre tid for å snu holdningen fra forsiktig til tydelig optimistisk, påpeker han.