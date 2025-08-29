Norge kan bli med i eksklusiv allianse

En gruppe små og mellomstore økonomier, inkludert Singapore, De forente arabiske emirater og New Zealand, planlegger å lansere et nytt partnerskap for å fremme frihandel og investeringer, melder Financial Times fredag.

Også Norge nevnes blant landene som vurderes som medlemmer.



Initiativet, som skal gå under navnet Future of Investment and Trade Partnership (FIT-P), samler i første omgang rundt ti land. Ifølge diplomater er målet å skape en mer fleksibel arena for mindre nasjoner som ønsker å styrke regelbasert handel, i en tid der proteksjonisme preger internasjonale markeder.

Blant de aktuelle medlemmene finner man også land som Marokko, Panama, Costa Rica, Uruguay, Rwanda og Malaysia. Norge trekkes frem som en potensiell deltaker, men det er foreløpig uklart om regjeringen vil takke ja. Flere land etterlyser mer konkrete planer før de binder seg til et nytt forum, skriver avisen.

Gruppen skal lanseres på et virtuelt møte i november, etterfulgt av et arrangement planlagt for juli 2026.

Les også Fnyser av Trump-trusler Konkurransesjef Teresa Ribera mener EU må være forberedt på å gå fra handelsavtalen med USA hvis Donald Trump gjør alvor av sine digitale trusler.

Motvekt til Trump

Den nye alliansen planlegges som et svar på at Trump-administrasjonen undergraver «bestevilkårsprisinsippet» i Verdens handelsorganisasjon, som innebærer at et produkt fra et land ikke skal behandles annerledes enn et tilsvarende produkt som er produsert i et annet land.

«De såkalte serviettavtalene med EU, Japan og andre store amerikanske handelspartnere har forstyrret forsyningskjeder og stilt spørsmål om levedyktigheten til prinsippet om å behandle alle handelspartnere likt», skriver Financial Times.

– Tanken er i utgangspunktet at det skal være en løs koalisjon for å styrke åpenhet i handel og internasjonale handelsregler, men det kan utvikle seg til noe større over tid. Det er et pågående arbeid, sa en av de involverte i diskusjonene.