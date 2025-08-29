Raskere prisvekst enn ventet

Inflasjonen i Tyskland var på 2,2 prosent i august, mot 2,0 prosent i juli, viser foreløpige tall fra Tysklands føderale statistikkbyrå fredag.

Økningen var større enn ventet. På forhånd var det ventet en inflasjon på 2,1 prosent, ifølge Trading Economics.

På månedsbasis var inflasjonen 0,1 prosent, etter en prisvekst på 0,3 prosent i juli. Her var det nå ventet flat utvikling.

EU-harmonisert var den tyske inflasjonen på 2,1 prosent i august, mot 1,8 prosent måneden før. På forhånd hadde økonomer ventet en EU-harmonisert inflasjon på 2,0 prosent, ifølge Reuters.

Økning i fire store

Tidligere fredag pekte inflasjonstall for de tyske delstatene mot en liten økning i den nasjonale prisveksten, drevet av oppgang i fire av de største delstatene, ifølge Reuters.

I Nordrhein-Westfalen, Tysklands mest folkerike delstat, økte inflasjonen til 2,0 prosent, fra 1,8 prosent i juli.

I tillegg økte prisveksten til 2,1, 2,2 og 2,5 prosent i henholdsvis Bayern, Niedersachsen og Baden-Württemberg.

Eurosonen tirsdag

Inflasjonstallene for eurosonen ventes på tirsdag. Disse ventes å vise 2,0 prosents prisvekst i august, ifølge Reuters.

Den europeiske sentralbank (ESB), hvis inflasjonsmål er på 2 prosent, holdt rentene uendret på rentemøtet i slutten av juli. Trolig vil ESB la rentene stå uendret også ved rentemøtet neste måned, ifølge nyhetsbyrået.

Fredag formiddag viste italienske inflasjonstall en prisvekst på 1,6 prosent i august, ned fra 1,7 prosent i juli. EU-harmonisert inflasjon kom inn på 1,7 prosent, uendret fra måneden før, men under konsensus.

Fredag morgen viste franske tall en inflasjon på 0,9 prosent i august, mens både juli-tallet og konsensus var på 1,0 prosent. Den EU-harmoniserte prisveksten var på 0,8 prosent, mens juli-tall og konsensus lå på 0,9 prosent.