Venter kraftig USA-fall

Torsdag viste ferske tall en uventet høy vekst for amerikansk BNP i andre kvartal. Fredag meldte hverdagen seg igjen: Økonomene venter et klart vekstfall i både tredje og fjerde kvartal i år. En viktig grunn er at tolløkningene vil ramme forbrukerne.

Etter en vekst på 1,4 prosent (årlig rate) i gjennomsnitt gjennom første halvår, venter økonomene i Bloombergs rundspørring et fall til bare 1,1 prosent resten av året. Dette er et markant fall fra andre kvartal, da BNP-veksten tilsvarte 3,3 prosent.

Privat forbruk vil tynges og ender trolig på 1,1 prosent årsvekst både i tredje og fjerde kvartal, tror de.

Høyere inflasjon

Få timer før PCE-målingen av inflasjonen i juli, viser rundspørringen at økonomene venter høyere (CPI-)inflasjon, som vil nå 3,2 prosent før jul.

Økonomene tror på gradvis lavere inflasjon neste år, men fortsatt langt høyere enn Feds inflasjonsmål på 2,0 prosent. Undersøkelsen viser at økonomene tror på et klart gjennomslag fra økt toll til økt inflasjon, og at effekten vil vare en stund.

Høyere ledighet

Ved sin Jackson Hole-tale forrige uke viste til Fed-sjef Jerome Powell til godt synlige utslag fra økt toll til inflasjonen, selv om han understreket at det meste av dette trolig ville være forbigående. Powell la så stor vekt på svake utsikter for arbeidsmarkedet at det skinte igjennom at Fed etter alt å dømme kutter renten ved septembermøtet.

Bloomberg-undersøkelsen viser at økonomene tror ledigheten vil øke til 4,4 prosent i år, og så holder seg der neste år.

De tror imidlertid ikke på en bråbrems for amerikansk økonomi. Bare 32 prosent tror på en resesjon det neste året, den laveste andelen på et halvår.