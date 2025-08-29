USA: Øker raskere

Inflasjonen i USA øker videre, viser Federal Reserves favorittmål blant inflasjonsindikatorene. Kjerne-PCE (Personal Consumption Expenditure) økte fra 2,8 til 2,9 prosent, slik analytikerne ventet på forhånd. Dermed er kjerneinflasjonen nå like høy som i mars.

Bakteppet, med den åpne striden rundt Feds uavhengighet, gjør likevel at det ikke er rett frem hvordan Fed vil svare ved rentemøtet i september. Forrige uke gikk Fed-sjef Jerome Powell under sin tale i Jackson Hole langt i å indikere snarlige rentekutt. Grunnen er dels at han og Fed tror inflasjonsøkningen på grunn av økt toll er forbigående, og dels at Powell og Fed frykter en betydelig forverring i arbeidsmarkedet.

– Dette er en del av Trumps klappjakt på folk i Fed, men vil ikke endre balansen i Fed, sier Harald Magnus Andreassen om sparkingen av Fed-topp.

– Vi skal se opp for økt lønns- og prispress, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken, og viser til at det særlig er på tjenestesiden inflasjonen nå stiger.

– Men for Fed er dette litt beroligende, og omtrent som ventet. Jeg tror fortsatt på et rentekutt i september, men vi skal gjennom en ny arbeidsmarkedsrapport og en ny runde med inflasjonstall før det, understreker han.

Presser Fed

Men så fulgte Donald Trump denne uken opp med å sparke Fed-topp Lisa Cook. Selv om den formelle grunnen er mistanke om uriktige opplysninger på en lånesøknad, oppfattes dette som nok et forsøk fra Trump på å presse Fed til en serie rentekutt.

For to uker siden viste CPI-målingen (Consumer Price Index) uventet stor økning i juli, fra 2,9 til 3,1 prosent. Mange av dataene i PCE og CPI er overlappende, og det var derfor gitt at også PCE ville vise økning fredag.

Høyt tempo

Men en ting er inflasjonen målt over de siste tolv månedene. De siste månedene har månedsveksten i prisstigningen vært på vei opp. Månedsveksten i kjerne-PCE var 0,3 prosent, som ventet, og nok til å løfte årstakten opp til 3,4 prosent om denne månedsveksten holder seg.

Før PCE-tallene fredag priset rentemarkedet inn nesten 85 prosent sannsynlighet for et rentekutt i september og totalt nesten 2,2 kutt i år. Umiddelbart etter publiseringen steg septembersannsynligheten til 88 prosent.

Fredagens tall viser at husholdningenes inntekter økte 0,4 prosent, som ventet, og at konsumveksten økte til 0,5 prosent, også det som ventet.

Mer varig inflasjon?

Hov peker på at når mer av inflasjonen kommer fra tjeneste- enn fra varesiden, så kan det indikere en mer varig inflasjonsoppgang.

– Og vi kan ha mer inflasjon i vente på varesiden på grunn av økt toll. Vi har sett fra produsentprisene at mer av tolløkningen nå overveltes på kundene, sier han.

TROLIG KUTT: Marius Gonsholt Hov tror ikke økningen i inflasjonen er nok til å få Fed til å droppe rentekutt neste måned. Foto: Iván Kverme

– Derfor er ikke Fed kvitt sitt dilemma, men jeg tror de kan legge størst vekt på nedsiderisikoen i arbeidsmarkedet i september.

Inflasjonstallene slo ikke ut i lange amerikanske statsrenter, mens dollaren svekket seg marginalt på at det ventede rentekuttet fortsatt ser ut til å være aktuelt.