Macron: Putin lurer Trump igjen

Macron tok fredag imot Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et besøk i Sør-Frankrike.

Der erklærte de at Frankrike og Tyskland skal donere mer luftvern til Ukraina som følge av massive russiske luftangrep de siste dagene.

– Til tross for intens internasjonal diplomatisk innsats viser Russland ingen vilje til å avslutte aggresjonskrigen mot Ukraina, sier de to landene i en felles uttalelse.

Torsdag gjennomførte Russland et av de dødeligste angrepene mot Ukrainas hovedstad Kyiv i år. Minst 23 personer ble drept, deriblant fire barn, og rundt 50 personer ble såret.

På en pressekonferanse etter møtet sier Macron at han håper at Putin kommer til å forplikte seg til å møte Zelenskyj.

– Hvis det ikke skjer innen mandag, som er fristen som er satt av president Trump, vil det bety at president Putin nok en gang har lurt president Trump, sier han.

Trump har truet med ytterligere sanksjoner mot Russland dersom fristen ikke overholdes.

Også Macron sier de vil øke presset mot Russland og ta til orde for ytterligere sanksjoner. Han lover at de ikke vil svikte Ukraina, men sa at det ser ut som Putin ikke viser noen vilje til å møte Zelenskyj.

– For å være ærlig så overrasker det meg ikke ettersom dette er i tråd med strategien til den russiske presidenten, sier han.

Merz sa torsdag at det «åpenbart ikke blir noe møte» mellom Zelenskyj og Putin.