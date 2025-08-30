Gjestekommentar

Erica Dalstø, sjefstrateg, SEB. Foto: Brian Cliff Olguin

Verdens største sparegris har passert 20.000 milliarder kroner. Oljefondet er blitt et nasjonalt symbol på økonomisk trygghet, og handlingsregelen er en av få tverrpolitiske helligdommer. Men bak rekorden skjuler det seg en realitet som er langt mindre komfortabel: utgiftspresset i statsfinansene vokser raskere enn fondet.

Demografi, pensjoner, helse, forsvar og klimaomstilling legger et stadig tyngre press på budsjettene. Spørsmålet er derfor ikke om Oljefondet kan dekke alt vi ønsker oss, men hvor lenge vi kan opprettholde illusjonen om at det gjør det.

Generasjonskontrakten i spill

Da handlingsregelen ble innført i 2001, var fortellingen enkel: vi skal ikke bruke mer enn forventet avkastning av fondet, slik at rikdommen fordeles rettferdig mellom generasjoner. Siden da har regelen gitt forutsigbarhet og bidratt til å holde norsk økonomi stabil.

Slike medvindsfaktorer kan ikke vare

Men praksisen har gradvis blitt mer krevende. En periode med høy kontantstrøm fra olje og gass, sterk fondsavkastning og en svakere krone har gjort at Oljefondet har vokst langt raskere enn antatt. Det har gitt politikerne rom til å øke oljepengebruken tilsvarende. Men slike medvindsfaktorer kan ikke vare. Når avkastningen normaliseres og inntektene flater ut, vil budsjettene fortsatt være like avhengige av dagens høye uttak.

Faktisk oljepengebruk har mer enn doblet seg de siste tre årene. I 2013 var uttaket 138 milliarder kroner – i dag er summen over 540 milliarder. Det betyr at hver fjerde utgiftskrone i norsk velferdsstat finansieres av fondsmidler. Når fondsverdien svinger, svinger også grunnlaget for finanspolitikken.