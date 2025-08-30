Gjestekommentar
Verdens største sparegris har passert 20.000 milliarder kroner. Oljefondet er blitt et nasjonalt symbol på økonomisk trygghet, og handlingsregelen er en av få tverrpolitiske helligdommer. Men bak rekorden skjuler det seg en realitet som er langt mindre komfortabel: utgiftspresset i statsfinansene vokser raskere enn fondet.
Demografi, pensjoner, helse, forsvar og klimaomstilling legger et stadig tyngre press på budsjettene. Spørsmålet er derfor ikke om Oljefondet kan dekke alt vi ønsker oss, men hvor lenge vi kan opprettholde illusjonen om at det gjør det.
Generasjonskontrakten i spill
Da handlingsregelen ble innført i 2001, var fortellingen enkel: vi skal ikke bruke mer enn forventet avkastning av fondet, slik at rikdommen fordeles rettferdig mellom generasjoner. Siden da har regelen gitt forutsigbarhet og bidratt til å holde norsk økonomi stabil.
Slike medvindsfaktorer kan ikke vare
Men praksisen har gradvis blitt mer krevende. En periode med høy kontantstrøm fra olje og gass, sterk fondsavkastning og en svakere krone har gjort at Oljefondet har vokst langt raskere enn antatt. Det har gitt politikerne rom til å øke oljepengebruken tilsvarende. Men slike medvindsfaktorer kan ikke vare. Når avkastningen normaliseres og inntektene flater ut, vil budsjettene fortsatt være like avhengige av dagens høye uttak.
Faktisk oljepengebruk har mer enn doblet seg de siste tre årene. I 2013 var uttaket 138 milliarder kroner – i dag er summen over 540 milliarder. Det betyr at hver fjerde utgiftskrone i norsk velferdsstat finansieres av fondsmidler. Når fondsverdien svinger, svinger også grunnlaget for finanspolitikken.
Norge har dermed beveget seg fra en modell bygget på sparing for fremtidige generasjoner til en modell der statsfinansene i stadig større grad hviler på fondsavkastning og finansmarkeder – mens utgiftene til pensjoner, helse og forsvar skyves frem i tid. En regning som neste generasjon ikke kan velge bort.
Nye budsjettspisere
De neste tiårene står Norge overfor tre parallelle utfordringer som alle legger beslag på de samme kronene. Den første er demografien: en kraftig økning i andelen eldre gjør at pensjoner og helseutgifter vil spise en stadig større del av budsjettet. SSB anslår at antall personer over 70 år vil dobles frem mot 2060, og ifølge Perspektivmeldingen kan aldersrelaterte utgifter øke med 5–6 prosent av BNP.
Den andre er forsvaret: NATO-forpliktelser, opprustning og støtte til Ukraina innebærer titalls milliarder mer hvert år. Ifølge beregninger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), kan det bety rundt 50 milliarder kroner i økte årlige forsvarsutgifter dersom Norge skal øke forsvarsbudsjettet til 5 prosent av BNP.
Den tredje er klima- og energiomstillingen, der staten har bundet seg til subsidier, grønn industri og store investeringer i infrastruktur. Over tid vil slike satsinger beløpe seg til flere hundre milliarder kroner. Summen er klar: tre tunge utgiftsposter vokser samtidig – og alle peker mot Oljefondet som finansieringskilde.
Elefanten i valgkampen
Valgkampen er godt i gang, men spørsmålet om generasjonskontrakten er et underbelyst tema i politikken. Venstresiden legger vekt på velferd og trygghet, høyresiden på skattelette og konkurransekraft. Fellesnevneren er at begge bygger sine løfter på bruk av fondet, uten å diskutere hvor grensene går. Det mest grunnleggende spørsmålet – hvordan vi fordeler fondet rettferdig mellom generasjoner – blir ikke reist.
Politikerne vet godt at hverken høyere skatter, en strammere velferdsstat eller tøying av handlingsregelen er populære temaer i en valgkamp. De vet samtidig at en kombinasjon av disse er uunngåelig. Likevel er det fristende å love både skattelettelser og bedre velferd i en situasjon der lånekostnadene har skutt i været og prisnivået fortsatt er høyt. Men når utgiftene øker raskere enn inntektene fra fondet, kan ingen partier levere alt de lover uten å sende regningen videre til barna våre.
Oljepengebruken burde ligge på et langt mer konservativt nivå enn det regelen i seg selv åpner for.
Oljefondet gir trygghet, men også et inntrykk av ubegrenset handlefrihet. Den mulige volatiliteten i fondsverdien er langt større enn politikernes evne til rask omstilling og prioritering i oljepengebruken. Å måle finanspolitisk ansvarlighet opp mot handlingsregelen alene er derfor ikke tilstrekkelig. Oljepengebruken burde ligge på et langt mer konservativt nivå enn det regelen i seg selv åpner for. Spørsmålet i årets valg burde derfor ikke være hvem som lover mest, men hvem som har mot til å love litt mindre.
