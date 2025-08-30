Det er fint med uavhengige sentralbanker

Sentralbankene spiller en avgjørende rolle i enhver økonomi. En hovedoppgave er å bestemme styringsrenten, som fungerer som utgangspunkt for prisen på penger. Rentenivået har stor betydning for forbruk, investeringer og aktiviteten i offentlig og privat sektor. Politisk innblanding tenderer gjerne i retning av et for lavt rentenivå.

I Norge er målet inflasjon nær to prosent over tid, men Norges Bank skal også ta hensyn til stabilitet i sysselsetting, produksjon og det finansielle systemet. I eurosonen er inflasjonsmålet rundt to prosent på mellomlang sikt, men den europeiske sentralbanken kan også ta hensyn til sysselsetting, klima og konkurranseevne så lenge det ikke går på bekostning av prisstabilitet. I USA fikk Federal Reserve fastsatt sitt doble mandat av Kongressen i 1977, i dag konkretisert som maksimal sysselsetting og en stabil prisvekst på rundt to prosent. Selve inflasjonsmålet ble først formalisert i 2012.

Målet med inflasjonsstyring er å skape forutsigbarhet om pris- og rentenivå. Det gir næringsliv og husholdninger grunnlag for både forbruk og investeringer, og dermed en sunn økonomisk utvikling.

Litt inflasjon er bedre enn ingen inflasjon. Moderat inflasjon fungerer som en buffer mot deflasjon, altså fallende priser. Deflasjon kan føre til lavere etterspørsel, stigende realverdi av gjeld, fallende lønnsomhet i næringslivet og økt arbeidsledighet. Litt inflasjon og et positivt rentenivå gir også sentralbankene mulighet til å senke rentene i nedgangstider. Frykten for deflasjon var en av drivkreftene bak pengetrykkingen mange sentralbanker satte i verk etter finanskrisen.

At sentralbankene i de fleste vestlige økonomier skal operere uavhengig av regjeringen skyldes flere forhold:

Politikere, valgt for korte perioder, har incentiver til lave renter for å sikre vekst og lav arbeidsledighet, særlig før valg.

Politisk innblanding kan øke usikkerheten rundt fremtidig inflasjon og rente, og svekke forbruk og investeringer.

For lave renter kan utløse kredittvekst, svekke valutakurser, skape inflasjon og blåse opp finansielle bobler.

Høy statsgjeld kan gi politikere incentiv til å presse rentene ned for å lette gjeldsbetjeningen.

Pengepolitikk virker med forsinkelse. Sentralbankene må tenke langsiktig, mens politikere ofte fokuserer kortsiktig.

Flere akademiske studier har vist at land med uavhengige sentralbanker generelt har lavere og mer stabil inflasjon, og uten lavere økonomisk vekst. Sammenhengen er logisk: politiske myndigheter kan ha kortsiktige fordeler av høyere inflasjon eller lave renter, men kostnadene knyttet til redusert tillit, valutasvekkelse eller fall i investeringer kommer til syne på sikt.

Uavhengighet er ingen selvfølge. De mest uavhengige sentralbankene finner vi i de nordiske landene, eurosonen, Storbritannia, Sveits og USA. Tyrkia, Argentina, Russland og Kina er eksempler på land med høy politisk påvirkning.

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), er verdens viktigste. USA har verdens største økonomi, de største finansmarkedene, verdens reservevaluta og amerikanske renter påvirker globale renter. Fed ble opprettet i 1913, men uavhengigheten vi kjenner i dag kom først i 1951. Under depresjonen og andre verdenskrig ble Fed pålagt å holde styringsrenten lav for å finansiere krigsinnsatsen.