Kan dette varsle lavere BNP-vekst og børsfall?

Sammenhengen mellom nedbør i New York og utviklingen i amerikansk økonomi kan virke absurd. Likevel mener redaktør Tom McClellan i The McClellan Market Report at dataene han har analysert viser en tydelig sammenheng.

Aksjer, BNP og nedbør

I november 2024 skrev han om hvordan nedbøren i New York så ut til å henge sammen med utviklingen i aksjemarkedet. Oppgang på børsen falt sammen med mye nedbør i New York.

Nå utvider McClellan analysen til å se på sammenhengen mellom BNP-veksten og nedbøren i New York.

Torsdag ble BNP i USA for andre kvartal revidert opp til en årlig vekst på 3,3 prosent, fra tidligere 3,0. BNP – justert for inflasjon – hadde imidlertid avtatt noe fra toppen i tredje kvartal 2023, selv om den fortsatt viste positiv vekst.

Og – surprise, surprise – den svake nedgangen i den positive vekstraten samsvarer altså med en endring i været i New York, der det nylig har falt mindre nedbør enn normalt.

Sommeren 2025 har vært tørrere enn normalt, og analysen peker på at dette kan indikere svakere BNP-vekst i tredje kvartal.

If it works ...

McClellan understreker at hvis noe fortsetter å virke, prøver han hardt å legge bort sine forutinntatte meninger om hvorvidt en slik korrelasjon er «rimelig» å tro på eller ikke. Han understreker også at sammenhengene ikke kan brukes til å spå de faktiske nivåene.

Han viser også til at uforutsette hendelser som pandemien i 2020 eller Gulfkrigen i 1990–91 kan ha forstyrret mønsteret, før det vendte tilbake.

Noen lesere av det ukentlige nyhetsbrevet trekker frem andre «tullete sammenhenger», som iskremsalg i USA og drapstall i India. Han avviser slike eksempler, og peker på at utvalgsstørrelsen er avgjørende.

Grafen hans viser 665 datapunkter for hvert plott og han viser til at utvalgsstørrelsen betyr noe. Han peker også på at Pearsons korrelasjonskoeffisient er feil verktøy for tidsserier, da trender kan villede.

Til slutt slår han fast at selv uten en forklaring på hvorfor nedbør og BNP henger sammen, er sammenfallet tydelig. Og at de siste nedbørsdataene altså kan peke mot svakere BNP-vekst i tredje kvartal.

Om det også kan bety et svakere aksjemarked, gjenstår å se. Dow Jones og S&P500 steg til all-time high torsdag, mens Nasdaq sluttet marginalt under.