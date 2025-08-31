På offensiven langs hele fronten

– For tiden ligger det strategiske initiativet helt hos de russiske styrkene, sa den russiske forsvarssjefen lørdag.

Russland har trappet opp luftangrepene på byer og landsbyer langt bak fronten i sommer og fortsetter en seig offensiv langs store deler av fronten. Torsdag ble 23 mennesker drept i et angrep på sivile mål i Kyiv.

Russland nekter for at de retter angrep mot sivile, men ikke desto mindre er tusener av sivile drept i russiske angrep siden krigen startet i februar 2022.

Ifølge Gerasimov har Russland nå kontroll over 99,7 prosent av den ukrainske Luhansk-regionen, 79 prosent av Donetsk, 74 prosent av Zaporizjzja og 76 prosent av Kherson.

Russiske styrker har også begynt å presse seg inn i Dnipropetrovsk-regionen, som ikke hører til de regionene som Russland har annektert og hevder er russiske.