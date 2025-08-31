Kina og India har inngått grenseavtale

Avtalen ble inngått under et møte mellom Kinas president Xi Jinping og Indias statsminister Narendra Modi i Beijing søndag. Besøket er Modis første til Kina på sju år.

Begge to var tydelige på at de ikke ville la en langvarig grensekonflikt komme imellom dem, og Modi sier at de har oppnådd en stemning med «fred og stabilitet» i det omstridte grenseområdet.

– Vi må ikke la grenseproblemet definere det overordnede forholdet mellom Kina og India, sier Xi ifølge det kinesiske statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Statslederne ga ingen detaljer rundt innholdet i avtalen.

Forholdet mellom India og Kina har vært anstrengt siden indiske og kinesiske soldater barket sammen langs en omstridt grense i Himalaya i 2020.

Sammenstøtet mellom styrkene til de to landene førte til en fire år lang militær stillstand, og i oktober ble de enige om å patruljere i omstridte områder.

Møtet mellom de to kommer kun dager etter at USA doblet importtollen på indiske varer til 50 prosent, med begrunnelsen at India «direkte eller indirekte importerer russisk olje».

Analytikere ser på møtet som et uttrykk for en sterkere felles front mellom de to landene mot vestlig press, etter at landene de siste månedene har vist tegn til å forbedre forholdet seg imellom.