Ny nedtur for kinesisk industri

Kinas industriproduksjon krympet i august for femte måned på rad, viser ferske tall fra landets statistikkbyrå, gjengitt av Reuters.

Den offisielle innkjøpssjefindeksen (PMI) steg marginalt fra julis 49,3 til 49,4 i august, men er fortsatt under 50-grensen som skiller vekst fra nedgang.

Det var på forhånd ventet en måling på 49,5, ifølge nyhetsbyrået.

– Den makroøkonomiske utviklingen resten av året avhenger i stor grad av hvor lenge eksporten kan holde seg sterk, og om finanspolitikken blir mer støttende i fjerde kvartal, sier sjeføkonom Zhiwei Zhang i Pinpoint Asset Management til Reuters.

Et lyspunkt fra PMI-målingen var tjeneste- og byggebransjen, med en PMI på 50,3 i august, opp fra 50,1 måneden før.

Flere utfordringer

Kinas økonomi preges av svak eksport som følge av amerikanske tollsatser, eiendomsnedtur, økende jobbusikkerhet, høyt gjeldsnivå i lokale myndigheter og ekstremvær. Ifølge økonomer kan disse faktorene true Beijings vekstmål på rundt 5 prosent for 2025.

USA og Kina ble tidligere i måneden enige om å forlenge tollvåpenhvilen med 90 dager, men usikkerheten rundt fremtidige betingelser svekker tilliten på begge sider av Stillehavet, skriver Reuters.