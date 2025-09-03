Knuser Spetalen-tall: Spår bare ett rentekutt – siste på mange år

Nordea Markets’ sjeføkonom Kjetil Olsen slår i sine ferskeste prognoser fast at «husholdningenes økonomiske situasjon er langt bedre enn inntrykket skapt av media».

Olsen var raskt ute og avviste regnestykker investor Øystein Stray Spetalen la frem i en podcast for et par uker siden. Spetalen hevdet at vanlige folk hadde fått svekket sin familieøkonomi med rundt 25 prosent siden Jonas Gahr Støre (Ap) ble statsminister høsten 2021. Helt feil og svartmaling, mente Olsen.

Les også Slakter Spetalens regnestykker: – Bare tull, svartmaling – Dette er bare tull, sier sjeføkonom Kjetil Olsen om Øystein Stray Spetalens regnestykker. – Ikke i nærheten, sier Harald Magnus Andreassen.

Nå disker han opp med regnestykker som viser klar kjøpekraftforbedring etter skatt og lån fra januar 2020 til januar 2026. Selv fra sommeren 2020, da styringsrenten ble senket til null prosent, har familieøkonomien samlet sett holdt stand.

Eksempelfamilien

Olsen baserer seg på en eksempelfamilie med én million kroner i samlet bruttoinntekt, samme lønnsvekst som snittet og et annuitetslån på 5 millioner kroner som nedbetales over 25 år.

Fra januar 2020 til januar 2022 ble økonomien forbedret med 8 prosent, målt ved hva de sitter igjen med etter skatt og lånekostnader, justert for prisstigningen. Bedringen skyldtes primært at styringsrenten sank fra allerede lave 1,5 prosent til null prosent.

De to neste årene, til januar 2024, kom smellen. Da ble husholdningsbudsjettet svekket med 10 prosent, mest fordi lånerentene steg, men også fordi inflasjonen økte mye.

Men nå har vi hatt halvannet år hvor pilene igjen har pekt riktig vei, ifølge Olsen. Høyere lønnsvekst enn inflasjonen har gitt 5 prosent forbedring. Olsen legger også til grunn at Norges Bank kutter renten igjen om et par uker, og totalt bidrar rentekuttene med nye 5 prosent mer å rutte med reelt etter lån og skatter.

«Familien vil dermed ved inngangen til 2026 være tilbake på den høye kjøpekraften den hadde da styringsrenten var null», konstaterer han. Det betyr at familien har 6–7 prosent mer å rutte med etter skatter, lån og inflasjon enn i januar 2020.

Hva om de makser?

Familier med små barn kommer ut klart i pluss, rundt 10 prosent bedre, mellom januar 2020 og januar 2026 på grunn av lavere makspris i barnehager fra august 2024.

I regnestykkene har Olsen basert seg på at familien underveis har betalt ned på lånet, slik at 5 millioner kroner i gjeld er blitt til 4,2 millioner kroner.

– Hvordan har det gått med familier som har byttet seg opp i boligstørrelse underveis, og fortsatt har en gjeld på fem ganger inntekten?

– Når de øker gjelden underveis, slår det selvsagt negativt ut, sier Olsen.

Eksempelfamilien ville i så fall nå ha en gjeld på 6,5 millioner kroner. For en familie med barnehagebarn vil økonomien være 3 prosent mindre romslig ved kommende nyttår enn den var i 2020.