Knuser Spetalen-tall: Spår bare ett rentekutt – siste på mange år

Nordea Markets’ sjeføkonom Kjetil Olsen slår i sine ferskeste prognoser fast at «husholdningenes økonomiske situasjon er langt bedre enn inntrykket skapt av media».
Olsen var raskt ute og avviste regnestykker investor Øystein Stray Spetalen la frem i en podcast for et par uker siden. Spetalen hevdet at vanlige folk hadde fått svekket sin familieøkonomi med rundt 25 prosent siden Jonas Gahr Støre (Ap) ble statsminister høsten 2021. Helt feil og svartmaling, mente Olsen.
Nå disker han opp med regnestykker som viser klar kjøpekraftforbedring etter skatt og lån fra januar 2020 til januar 2026. Selv fra sommeren 2020, da styringsrenten ble senket til null prosent, har familieøkonomien samlet sett holdt stand.
Eksempelfamilien
Olsen baserer seg på en eksempelfamilie med én million kroner i samlet bruttoinntekt, samme lønnsvekst som snittet og et annuitetslån på 5 millioner kroner som nedbetales over 25 år.
Fra januar 2020 til januar 2022 ble økonomien forbedret med 8 prosent, målt ved hva de sitter igjen med etter skatt og lånekostnader, justert for prisstigningen. Bedringen skyldtes primært at styringsrenten sank fra allerede lave 1,5 prosent til null prosent.
De to neste årene, til januar 2024, kom smellen. Da ble husholdningsbudsjettet svekket med 10 prosent, mest fordi lånerentene steg, men også fordi inflasjonen økte mye.
Men nå har vi hatt halvannet år hvor pilene igjen har pekt riktig vei, ifølge Olsen. Høyere lønnsvekst enn inflasjonen har gitt 5 prosent forbedring. Olsen legger også til grunn at Norges Bank kutter renten igjen om et par uker, og totalt bidrar rentekuttene med nye 5 prosent mer å rutte med reelt etter lån og skatter.
«Familien vil dermed ved inngangen til 2026 være tilbake på den høye kjøpekraften den hadde da styringsrenten var null», konstaterer han. Det betyr at familien har 6–7 prosent mer å rutte med etter skatter, lån og inflasjon enn i januar 2020.
Hva om de makser?
Familier med små barn kommer ut klart i pluss, rundt 10 prosent bedre, mellom januar 2020 og januar 2026 på grunn av lavere makspris i barnehager fra august 2024.
I regnestykkene har Olsen basert seg på at familien underveis har betalt ned på lånet, slik at 5 millioner kroner i gjeld er blitt til 4,2 millioner kroner.
– Hvordan har det gått med familier som har byttet seg opp i boligstørrelse underveis, og fortsatt har en gjeld på fem ganger inntekten?
– Når de øker gjelden underveis, slår det selvsagt negativt ut, sier Olsen.
Eksempelfamilien ville i så fall nå ha en gjeld på 6,5 millioner kroner. For en familie med barnehagebarn vil økonomien være 3 prosent mindre romslig ved kommende nyttår enn den var i 2020.
For eksempelfamilier uten barnehagebarn ville kontinuerlig maksing av boliglånet gitt 6 prosent mindre romslig økonomi enn i 2020.
– Bare ett rentekutt
Den gode nyheten er altså at folk flest har fått det bedre, og særlig de siste par årene, noe som også vises tydelig i den sterke konsumveksten for tiden.
Den dårlige nyheten er at akkurat det kan få Norges Bank til å holde igjen på de ventede rentekuttene.
Olsen viser til Norges Banks premiss for rentekuttene, at dagens rentenivå bremser veksten så mye at ledigheten vil stige og lønns- og prisveksten gradvis kommer ned.
«Gjennomgangen av utviklingen i husholdningenes kjøpekraft reiser i hvert fall spørsmålet om det er en riktig antagelse. Vi tviler», skriver Olsen.
Nordea Markets tror derfor at rentekuttet Norges Bank trolig leverer 18. september blir det siste på mange år.
Høy lønnsvekst
Nordea Markets viser til den høye lønnsomheten og den lave lønnsandelen i industrien. Det vil holde lønnsveksten, og dermed inflasjonen, høy. I tillegg er finanspolitikken «svært stimulerende», og kjøpekraftforbedringen vil holde konsumveksten høy.
– Er det primært høy lønnsvekst som vil hindre flere rentekutt?
– Vi tror lønnsveksten vil holde seg høy fordi det går bra i økonomien. Det vil ikke være noen krisestemning i lønnsoppgjørene, tror Olsen.
– Lønnsomheten i industrien er høy, og lønnsandelen historisk lav. Det vil gi et vedvarende press på lønningene.
Olsen viser dessuten til at lønnsveksten i fjor endte klart høyere enn avtalt ramme fra lønnsoppgjøret, og til indikasjoner så langt i år som kan tyde på at det gjentar seg i år.
– Vi har derfor jekket opp anslaget til 4,9 prosent lønnsvekst i år.
Rammen i lønnsoppgjøret var på 4,4 prosent.
– Synker gradvis inn
– Vil Norges Bank ved det kommende møtet signalisere slutt på rentekuttene?
– Vi tror det gradvis vil synke inn. Det vil komme over tid, hvor Norges Bank vil skyve på behovet for rentekutt.
Olsen viser til at det for de fleste er renteendringene, og ikke rentenivået, som slår hardest ut.
– Og med det vi ser rundt oss, er det et spørsmål om det er så stort behov for rentekutt som vi er stilt i utsikt.