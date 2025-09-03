Trump avviser rykter

President Donald Trump avviste tirsdag rapporter på sosiale medier om at han er i dårlig helse, og sa at han var opptatt i Labor Day-helgen med å gi intervjuer med media og besøke golfbanen sin i Virginia.

«Jeg var veldig aktiv i helgen», sa Trump til journalister i Det ovale kontor. På spørsmål om han var klar over innleggene, kalte han dem «falske», ifølge Reuters.

Spekulasjoner

Spekulasjoner om Trumps helse svirret på den sosiale medieplattformen X i helgen, med innlegg som siterte Trumps mangel på en offentlig timeplan sent i forrige uke og et USA Today-intervju med visepresident JD Vance publisert på torsdag.

Da han ble spurt under intervjuet om han var klar til å overta rollen som øverstkommanderende, sa Vance at han var sikker på at Trump var «i god form», men antydet også at han var forberedt på å gripe inn hvis noe skulle skje med presidenten.

Trump, 79, ble i januar den eldste personen som har overtatt det amerikanske presidentskapet.

En uke uten intervjuer

Før tirsdag kom Trumps siste utvidede utveksling med journalister under et kabinettmøte en uke tidligere. Trump ledet den mer enn tre timer lange sesjonen 26. august, hans lengste opptreden foran kamera som president.

Trump gjennomgikk en omfattende fysisk undersøkelse 11. april ved Walter Reed National Military Medical Center i en forstad til Washington. Den viste at han hadde normal hjerterytme og ingen større helseproblemer, ifølge offisielle resultater offentliggjort av Det hvite hus.

17. juli sa talsperson for Det hvite hus, Karoline Leavitt, at Trump opplevde hevelse i underbena og blåmerker på høyre hånd etter at bilder viste ham med hovne ankler og sminke som dekket deler av hånden.

Hans lege, Sean Barbabella, sa i et brev offentliggjort av Det hvite hus at tester bekreftet at benproblemet skyldtes kronisk venøs insuffisiens, en godartet og vanlig tilstand, spesielt hos personer over 70 år.

Legen sa at blåmerkene på Trumps hånd var forenlige med mindre bløtvevsirritasjon fra hyppig håndhilsing og bruk av aspirin, som Trump tar som en del av et standard kardiovaskulært forebyggingsregime.

Siden den gang har Det hvite hus tonet ned bekymringene om Trumps helse, uten å detaljere hvordan benproblemet behandles.